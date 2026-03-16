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Hindi Newsशिक्षासाहित्य अकादमी पुरस्कारों का ऐलान, हिंदी के लिए वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया को मिलेगा सम्मान

साहित्य अकादमी पुरस्कारों का ऐलान, हिंदी के लिए वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया को मिलेगा सम्मान

Sahitya Academy Awards 2025: साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा की वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया (Mamta Kalia) को उनके संस्मरण 'जीते जी इलाहाबाद' (Jeete Jee Allahabad) के लिए सम्मानित करने का ऐलान किया है. पुरस्कार समारोह का आयोजन 31 मार्च को दिल्ली में किया जाएगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:33 PM IST
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साहित्य अकादमी पुरस्कारों का ऐलान, हिंदी के लिए वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया को मिलेगा सम्मान

Sahitya Akademi Awards 2025 in 24 languages: साहित्य अकादमी ने साल 2025 के लिए अपने प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है. साहित्य अकादमी ने हिंदी में ममता कालिया, अंग्रेजी में नवतेज सरना, उर्दू में प्रितपाल सिंह बेताब और पंजाबी में जिंदर समेत कुल 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने का ऐलान किया है. साहित्य अकादमी के सोशल मीडिया हैंडल से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल 8 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 6 लघु कथा संग्रह, वहीं 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा और 2 संस्मरणों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है.

'जीते जी इलाहाबाद' 

हिंदी भाषा की वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया को उनके बहुचर्चित संस्मरण 'जीते जी इलाहाबाद' के लिए सम्मानित किया जाएगा. सभी लेखकों की उपलब्धियों से साहित्यिक जगत में हर साल की तरह इस बार भी खुशी का माहौल है. 31 मार्च को दिल्ली में आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह में सभी विजेताओं को पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये की राशि, एक ताम्रफलक और शॉल प्रदान की जाएगी. विजेताओं का ऐलान होने के बाद लेखिका ममता कालिया ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए अकादमी और अपने पाठकों को धन्यवाद कहा है. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया. ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे फोन पर ट्रैफिक जाम हो. माफी. आपका प्यार अब प्यार देने से ही पूर्ण होगा.’

ममता कालिया ने आगे लिखा है कि आप सब की दुआएं मुझे अगली किताब लिखने के लिए उकसाती हैं.

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कौन है ममता कालिया?

ममता कालिया एक विद्दान लेखिका हैं. 2 नवम्बर, 1940 को वृन्दावन की पावन धरती पर जन्मीं ममता कालिया हिन्दी कथा साहित्य के परिदृश्य पर लंबे समय से निरन्तर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं. ममता कालिया ने स्त्रीवाद की आरम्भिक हलचलों के बीच अपने लेखन से नई लकीर खींचते हुए एक दर्जन से अधिक अनुपम साहित्यित कृतियां सृजित की हैं. ममता कालिया मध्यवर्ग की जटिलताओं और स्त्री की पहचान के संघर्ष को मुखर आवाज देने के लिए जानी जाती हैं. एक साहित्यिक आयोजन के दौरान उन्होंने कहा था- 'लेखन ऐसी दुनिया है, जिसमें कोई नियम नहीं चलता. कभी-कभी हमारे किरदार ही हमें फेल कर देते हैं'.

साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान

वर्ग पुस्तकें
कविता श्रेष्ठ कबिता (बंगाली), ठाकुर सतसयी (डोगरी), भट्टखडकी (गुजराती), नजदावनेकी पॉट अलाव (कश्मीरी), पदपुराण (उड़िया), प्रस्थानकतुस्ताये ब्रह्मघोष (संस्कृत), अनिमेषा (तेलुगु), सफ़र जारी है (उर्दू)
उपन्यास करही खेलार साधु (असमिया), द्वंगन्वी लामा म्वानसे गाथ्वन (बोडो), क्रिमसन स्प्रिंग (अंग्रेजी), मायामानुश्यार (मलयालम)
लघु कथाएँ दादा सीरीसु टांडे (कन्नड़), कंगलमद्रिबा ईफुत (मणिपुरी), सेफ्टी किट (पंजाबी), भरखामा (राजस्थानी), मिड बिरना चेन्ने साओन इनाग सागाई (संथाली), वाघू (सिंधी)
निबंध कोंकणी काव्येम: रूपाणी अनी रूपकम (कोंकणी), नेपाली पारंपरिक संस्कृति रा सभ्यता को डुकुटी (नेपाली)
साहित्यिक आलोचना थमिज़ सिरुकाथैयिन थडंगल (तमिल)
आत्मकथा कल्याणिल्य रेशा (मराठी)
संस्मरण जीते जी इलाहाबाद (हिन्दी), धात्री पात सन गाम (मैथिली)

गौरतलब है कि साहित्य अकादमी हर साल एक मानक प्रक्रिया के जरिए 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करती है. साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयन प्रक्रिया की शुरुआत पिछले साल एक सार्वजनिक विज्ञापन में जानकारी देने के साथ शुरू हो गई थी. प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा 24 भारतीय भाषाओं में अनुशंसित इन पुरस्कारों को साहित्य अकादमी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया.

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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