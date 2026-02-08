Advertisement
trendingNow13102497
Hindi Newsशिक्षाPSEB Admit Card 2026 OUT: छात्रों का इंतजार खत्म, पंजाब बोर्ड ने जारी किए 10वीं के एडमिट कार्ड, pseb.ac.in से करें डाउनलोड

PSEB Admit Card 2026 OUT: छात्रों का इंतजार खत्म, पंजाब बोर्ड ने जारी किए 10वीं के एडमिट कार्ड, pseb.ac.in से करें डाउनलोड

PSEB 10th Admit Card 2026 OUT: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जारी कर दिए हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 05:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PSEB Admit Card 2026 OUT: छात्रों का इंतजार खत्म, पंजाब बोर्ड ने जारी किए 10वीं के एडमिट कार्ड, pseb.ac.in से करें डाउनलोड

PSEB 10th Admit Card 2026 Released: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. ऐसे में जिन छात्रों ने क्लास 10वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और एग्जाम की तैयारी के साथ एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब अपने संबंधित स्कूल अधिकारियों से हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र प्राप्त करते समय उस पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर और स्कूल की मुहर या सील लगी है या नहीं, इसकी जांच एक बार जरूर से कर लें. 

वहीं, अब संबंधित स्कूल अधिकारियों को ऑफिशियल पोर्टल से छात्रों के हॉल टिकट डाउनलोड करके बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले उन्में वितरित करने होंगे. वहीं, छात्र एग्जाम से पहले अपने पीएसईबी 10वीं बोर्ड एग्जाम 2026 के एडमिट कार्ड स्कूल से प्राप्त कर लें. 

कब होगी परीक्षा? 
पंजाब बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं की फाइनल बोर्ड परीक्षा 06 मार्च, 2026 से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो जाएगी और 01 अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 02:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं, पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 02 फरवरी से 12 फरवरी, 2026 के बीच आयोजित की जा रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: NEET UG 2026 नोटिफिकेशन जारी, neet.nta.nic.in पर आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, ऑनलाइन ऐसे भरें फॉर्म

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड- 
स्कूल अधिकारी पंजाब बोर्ड  कक्षा 10वीं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • स्कूल अधिकारी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद स्कूल लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • छात्रों में वितरित करने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

PSEB कक्षा 10वीं फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन आवंटित केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: NHAI Recruitment 2026: हाथ से न निकल जाए मौका, डिप्टी मैनेजर पदों पर आवेदन का कल लास्ट डेट, 1.77 लाख होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

PSEB 10th Admit Card 2026

Trending news

500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
ravneet bittu
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?