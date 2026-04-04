PSEB 8th Class Result 2026: जल्द कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट होगा जारी! SMS से चेक कर सकेंगे परिणाम

PSEB 8th Class Result 2026 Updates: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) द्वारा कक्षा 8वीं के रिजल्ट की घोषणा जल्द की जा सकती है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए परिणाम और स्कोरकार्ड को चेक कर सकते हैं. पीएसईबी 8वीं कक्षा का परिणाम 2026 चेक करने का लिंक जल्द पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है. स्टूडेंट्स ऑनलाइन वेबसाइट के अलावा अन्य तरह से भी पंजाब बोर्ड 8वीं रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. इस साल 17 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड कक्षा 8वीं की परीक्षाएं जारी रही थी. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट्स पीएसईबी 8वीं कक्षा का परिणाम 2026 कैसे चेक कर सकते हैं और स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का क्या तरीका है? आइए जानते हैं.

PSEB Class 8th Result: कैसे पता करें रोल नंबर?

पंजाब बोर्ड द्वारा कक्षा 8वीं के स्टूडेंट्स को परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड दिया गया था. उसी हॉल टिकट पर रोल नंबर भी छपा हुआ है. अगर रिजल्ट को चेक करने के लिए रोल नंबर देख रहे हैं तो अपने एडमिट कार्ड को देखें उसी पर रजिस्टर्ड नंबर या रोल नंबर लिखा शो हो जाएगा. 8वीं का रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड वाला रोल नंबर एंटर करना होगा.

PSEB 8th Class Result 2026: ऑनलाइन कैसे चेक करें रिजल्ट?

सबसे पहले पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर रिजल्ट का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद कक्षा 8वीं का रिजल्ट 2026 लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें. सबमिट बटन दबाने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा. स्कोरकार्ड पर सभी सब्जेक्ट के अंक और अन्य डिटेल्स देख सकेंगे. पीएसईबी 8वीं रिजल्ट देखने के अलावा स्कोरकार्ड भी यहां से डाउनलोड कर सकेंगे.

PSEB 8th Result: SMS के माध्यम से कैसे चेक करें रिजल्ट?

पंजाब बोर्ड 8वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद वेबसाइट पर एक साथ लाखों स्टूडेंट्स के जाने पर हैंग या देर से लोड होने जैसी समस्या हो सकती है. ऐसी स्थिति में स्टूडेंट SMS के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए 5676750 नंबर पर स्टूडेंट को मैसेज करना होगा. मैसेज बॉक्स में जाकर अपना रोल नंबर और PB8 लिखकर बोर्ड के नंबर पर भेज दें. थोड़ी ही देर में रिजल्ट आपके फोन पर मैसेज के जरिए भेज दिया जाएगा.

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