Punjab Board 10th Topper: सुबह 4 बजे की मेहनत लाई रंग, हरलीन शर्मा बनी पंजाब की टॉपर, हासिल किए 99.38% अंक

Punjab Board Class 10th Topper Harleen Sharma: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने 11 मई को दोपहर 12.30 बजे कक्षा 10वीं के परिणामों की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही बोर्ड ने टॉपर के नाम की घोषणा भी की है. पूरे राज्य में टॉप रैंक हासिल करने वाली छात्रा रही है. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं परीक्षा में पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा का नाम हरलीन शर्मा है. परिणाम की घोषणा होते ही क्षेत्र और स्कूल में जश्न का माहौल बन गया. जसविंदर कुमार की बेटी हरलीन शर्मा को स्कूल वालों ने बुलाया और ढोल के साथ स्वागत किया. स्कूल की ओर से हरलीन को सम्मानित भी किया गया. पूरे पंजाब में पहले स्थान में हरलीन शर्मा का नाम शामिल है.

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा में 650 में से 646 अंक यानी 99.38 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. हरलीन ने कहा कि उनके सफलता के पीछे उनके माता-पिता और शिक्षकों का बड़ा योगदान रहा. पूरी मेहनत और लग्न से वो आगे भी पढ़ाई करेंगी और बड़ी होकर वो जज बनना चाहती हैं. 10वीं में टॉप रैंक हासिल करने के लिए हरलीन ने बहुत मेहनत की है.

सुबह 4 बजे उठकर की पढ़ाई

हरलीन ने बताया कि वो रोजाना सुबह 4 बजे उठा करती थी और उस समय पढ़ाई करती थी. स्कूल के बाद शाम के समय ट्यूशन जाया करती थी. परीक्षा के समय उन्होंने और ज्यादा मेहनत की वो रात को 11 बजे तक पढ़ाई किया करती थी. हरलीन के पिता का काम खेतीबाड़ी का है और उनकी माता रेनू बाला एक गृहणी हैं. बचपन से ही हरलीन पढ़ाई में बहुत अच्छी बताई जा रही है. उनके माता-पिता चाहते हैं कि वो बड़े होकर जज बनें और ये ही हरलीन का भी सपना है.

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महेश शर्मा और रिया रानी भी टॉपर

हरलीन शर्मा के बाद दूसरा स्थान महेश शर्मा को मिला है जिन्होंने 99.23% अंक हासिल किए हैं. जबकि, तीसरे स्थान पर रिया रानी है जिन्होंने 99.23% हासिल किए हैं. इन तीनों टॉपर्स ने पूरे पंजाब में अपना और अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है. साथ ही साबित किया है कि लगातार अभ्यास करने वालों को सफलता जरूर हासिल होती है.

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