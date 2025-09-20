PSEB Exam 2025: पहली से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए जरूरी खबर! जारी हो गई Date Sheet, फटाफट यहां से करें चेक

PSEB Exam 2025 Date Sheet: दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई अन्य राज्य बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की ओर से टी टर्म परीक्षा-1 की घोषणा कर दी जा चुकी है. वहीं, अब पंजाब बोर्ड ने भी पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के टी टर्म परीक्षा-1 की डेटशीट को जारी कर दिया है. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) द्वारा ये घोषणा की गई है. डेटशीट के अनुसार अलग-अलग तारीख से अलग-अलग क्लास की परीक्षा शुरू होगी. हाल ही में पंजाब के शिक्षा विभाग ने डेटशीट को जारी कर एग्जाम की तारीखों का ऐलान किया था. पंजाब स्टेट बोर्ड से परीक्षा देने वाले छात्र पीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in से डेटशीट चेक कर सकते हैं.

कब से शुरू है परीक्षा?

शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई डेटशीट के मुताबिक 23 सितंबर से 27 सितंबर तक पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा रहेगी. फर्ट्ा टर्म के एग्जाम होने के बाद बच्चों को छुट्टी भी मिलेगी. छोटी क्लास की परीक्षा जल्दी समाप्त हो जाएगी. वहीं, 6वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा 29 सितंबर 2025 तक चलेगी. परीक्षा का समय सुबह 8 बजकर 30 मिनट बजे से सुबह 11 बजकर 30 मिनट तक है.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब में 9वीं से कक्षा 12वीं के छात्रों की परीक्षा जारी है. शिक्षा बोर्ड ने पहले ही डेटशीट को जारी कर दिया था. इसके अनुसार 18 सितंबर से परीक्षा शुरू हो चुकी है और 1 अक्टूबर तक एग्जाम जारी रहेंगे.

अन्य जगहों पर चल रहे हैं एग्जाम

देश के कई राज्यों में परीक्षा जारी हैं. पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए डेटशीट जारी हो चुकी है. कुछ राज्यों में परीक्षाओं का प्रोसेस पूरा भी हो चुका है. अक्टूबर के दूसरे-तीसरे हफ्ते में रिजल्ट भी जारी कर दिया जा सकता है.

