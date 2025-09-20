PSEB Exam 2025: पहली से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए जरूरी खबर! जारी हो गई Date Sheet, फटाफट यहां से करें चेक
Advertisement
trendingNow12929666
Hindi Newsशिक्षा

PSEB Exam 2025: पहली से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए जरूरी खबर! जारी हो गई Date Sheet, फटाफट यहां से करें चेक

PSEB Exam 2025 Date Sheet: कक्षा पहली से 12वीं वाले छात्रों के लिए एक अहम खबर है. पंजाब स्कूल बोर्ड ने 2025-26 की परीक्षा की डेटशीट को जारी कर दिया है. आइए जानते हैं कब से कब तक एग्जाम होंगे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PSEB Exam 2025: पहली से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए जरूरी खबर! जारी हो गई Date Sheet, फटाफट यहां से करें चेक

PSEB Exam 2025 Date Sheet: दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई अन्य राज्य बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की ओर से टी टर्म परीक्षा-1 की घोषणा कर दी जा चुकी है. वहीं, अब पंजाब बोर्ड ने भी पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के टी टर्म परीक्षा-1 की डेटशीट को जारी कर दिया है. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) द्वारा ये घोषणा की गई है. डेटशीट के अनुसार अलग-अलग तारीख से अलग-अलग क्लास की परीक्षा शुरू होगी. हाल ही में पंजाब के शिक्षा विभाग ने डेटशीट को जारी कर एग्जाम की तारीखों का ऐलान किया था. पंजाब स्टेट बोर्ड से परीक्षा देने वाले छात्र पीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in से डेटशीट चेक कर सकते हैं.

कब से शुरू है परीक्षा?

शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई डेटशीट के मुताबिक 23 सितंबर से 27 सितंबर तक पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा रहेगी. फर्ट्ा टर्म के एग्जाम होने के बाद बच्चों को छुट्टी भी मिलेगी. छोटी क्लास की परीक्षा जल्दी समाप्त हो जाएगी. वहीं, 6वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा 29 सितंबर 2025 तक चलेगी. परीक्षा का समय सुबह 8 बजकर 30 मिनट बजे से सुबह 11 बजकर 30 मिनट तक है.

Add Zee News as a Preferred Source

आपको जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब में  9वीं से कक्षा 12वीं के छात्रों की परीक्षा जारी है. शिक्षा बोर्ड ने पहले ही डेटशीट को जारी कर दिया था. इसके अनुसार 18 सितंबर से परीक्षा शुरू हो चुकी है और 1 अक्टूबर तक एग्जाम जारी रहेंगे.

अन्य जगहों पर चल रहे हैं एग्जाम

देश के कई राज्यों में परीक्षा जारी हैं. पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए डेटशीट जारी हो चुकी है. कुछ राज्यों में परीक्षाओं का प्रोसेस पूरा भी हो चुका है. अक्टूबर के दूसरे-तीसरे हफ्ते में रिजल्ट भी जारी कर दिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: चीन से भारत पैदल यात्रा करके आने वाले ह्वेनसांग कौन? देश में रहे थे 15 साल

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

PSEB

Trending news

40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
high salary job stress
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
Mumbai International Cruise Terminal
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
Mecca
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Indus Waters Treaty
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Punjab University
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
;