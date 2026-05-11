PSEB Punjab Board 10th Result 2026: पंजाब बोर्ड का 10वीं रिजल्ट आज दोपहर 12.30 बजे, pseb.ac.in पर ऐसे देखें सब्जेक्ट वाइज अंक

Punjab Board Class 10th Result 2026 (OUT Soon): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स का आज इंतजार खत्म हो जाएगा और वो बहुत जल्द अपने परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. दरअसल, पीएसईबी की ओर से आज यानी 11 मई को दोपहर 12:30 बजे 10वीं के परिणामों की घोषणा की जाएगी. 6 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित पंजाब बोर्ड 10वीं परीक्षा में शामिल होने वाले 284 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स रिजल्ट की घोषणा के बाद सब्जेक्ट वाइज अंक चेक कर सकेंगे. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो पहले से ही अपना रोल नंबर पास रखें जिससे बाद में रिजल्ट देखने के लिए समय की बर्बादी न हो और बिना वजह के तनाव से भी आप बचे रहें.

रोल नंबर कहां से देखें?

अगर आपको अपना रोल नंबर याद नहीं है या फिर पता नहीं चल पा रहा कि किस रोल नंबर से पंजाब बोर्ड 10वीं परीक्षा का रिजल्ट देख सकते हैं, तो बता दें कि इसकी जानकारी एडमिट कार्ड से मिल सकती है. दरअसल, परीक्षा के दौरान जिस रोल नंबर को एडमिट कार्ड से देखकर दर्ज किया था उसी से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं. अगर एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रहा तो चिंता न करें, अपने स्कूल या क्लास टीचर से संपर्क करके अपना रोल नंबर जान सकते हैं.

कैसे और कहां से देखें PSEB 10वीं का रिजल्ट?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर ‘PSEB Class 10th Result 2026’ लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर दर्ज करके सबमिट करें. स्क्रीन पर PSEB कक्षा 10 का परिणाम 2026 शो हो जाएगा. यहां सब्जेक्ट वाइज अंक चेक कर सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

क्या 10वीं की ऑनलाइन मार्कशीट ओरिजिनल होती है?

ऊप बताई गई प्रक्रिया से डाउनलोड की गई मार्कशीट ओरिजिनल नहीं होती है. दरअसल, जारी की गई ऑनलाइन मार्कशीट अनंतिम होगी. स्टूडेंट्स इस प्रोविजनल मार्कशीट का इस्तेमाल एडमिशन के लिए कर सकते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को बाद में मार्कशीट लेनी होगी. रिजल्ट जारी होने की तारीख से कुछ दिनों बाद स्कूलों द्वारा मार्कशीट दी जाएगी जो भविष्य में जरूरत पड़ने पर काम आएगी और ओरिजिनल होगी.

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