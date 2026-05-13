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PSEB 12th Result 2026 (Declared): पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी, pseb.ac.in पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के छात्र ऐसे चेक करें अंक और मार्कशीट

PSEB Punjab Board 12th Result 2026 OUT: पंजाब बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है. आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं. आइए मार्कशीट देखने का तरीका बताते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 13, 2026, 12:54 PM IST
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PSEB Punjab Board 12th Result 2026 OUT
PSEB Punjab Board 12th Result 2026 OUT

PSEB Punjab Board 12th Result 2026 OUT: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB), मोहाली ने कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. पंजाब बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कक्षा 12वीं के रिजल्ट का ऐलान किया है. पंजाब बोर्ड ने सभी स्ट्रीम के लिए 12वीं कक्षा का रिजल्ट 2026 अपने आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार कक्षा 12वीं का रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. सब्जेक्ट वाइज अंक देखने के अलावा मार्कशीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं.

कहां चेक कर सकेंगे रिजल्ट?

  • pseb.ac.in

  • results.digilocker.gov.in

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  • SMS

कैसे चेक करें पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट?

  1. सबसे पहले पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर PSEB Class 12 Result 2026 लिंक शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर दर्ज करें.

  4. इसके बाद स्क्रीन पर 12वीं का रिजल्ट शो हो जाएगा.

  5. यहां से छात्र अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

क्या ऑनलाइन मार्कशीट ओरिजिनल होगी?

पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई मार्कशीट, एक प्रोविजनल मार्कशीट है. स्टूडेंट्स को स्कूल की ओर से ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट दिया जाएगा. कुछ ही दिनों में स्कूल से संपर्क करके आप अपनी 12वीं की मार्कशीट और ओरिजनल सर्टिफिकेट को ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Punjab Board Result: नहीं चल रहा इंटरनेट या वेबसाइट? इस नंबर से तुरंत देखें 12वीं का रिजल्ट

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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