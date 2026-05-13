PSEB Punjab Board 12th Result 2026: पंजाब बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट आज, pseb.ac.in पर होगा जारी; SMS से भी चेक कर पाएंगे परिणाम

PSEB Punjab Board 12th Result 2026 (OUT Soon): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित करेगा. 13 मई को दोपहर 12.30 बजे पंजाब बोर्ड 12वीं के रिजल्ट 2026 की घोषणा करेंगे. बोर्ड के चेयरमैन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. इस साल कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 2.65 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. 12वीं के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने अंक और पास या फेल का स्टेटस देख पाएंगे. पंजाब बोर्ड कक्षा 12वीं का परिणाम डिजिलॉकर के माध्यम से भी जारी करेगा. ऐसे में छात्र वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर पर भी रिजल्ट देख सकते हैं.

वहीं, अगर पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट क्रैश हो जाए या काम न करे तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट SMS की सुविधा भी अपना सकते हैं. पंजाब बोर्ड इंटर रिजल्ट एसएमएस के जरिए भी देखा जा सकता है.

पंजाब बोर्ड की वेबसाइट से कैसे चेक करें 12वीं रिजल्ट?

सबसे पहले पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर 'Results' सेक्शन शो होगा उस क्लिक करें. यहां पर पंजाब बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करें. इसके बाद स्क्रीन पर पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2026 शो हो जाएगा. यहां से अपना सब्जेक्ट वाइज अंक चेक कर सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

पंजाब बोर्ड वेबसाइट क्रैश होने पर कहां देखें रिजल्ट?

इस साल 17 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 के बीच पंजाब बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट आयोजित किया गया था. इसके परिणामों की घोषणा 13 मई को दोपहर 12.30 बजे की जाएगी. स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर अपने नंबर चेक कर सकते हैं. हालांकि, अगर वेबसाइट काम न करें या क्रैश हो जाए तो ऐसी स्थिति में SMS की सुविधा को अपनाया जा सकता है.

SMS से कैसे चेक करें कक्षा 12वीं का रिजल्ट?

12वीं के परिणाम की घोषणा होने के बाद अधिक संख्या में एक साथ कई यूजर्स पहुंच जाते हैं जिससे वेबसाइट ट्रैफिक या इंटरनेट संबंधित समस्या हो सकती है. ऐसे में स्टूडेंट अपना रिजल्ट एसएमएस से चेक कर सकते हैं. इसके लिए फोन के मैसेज बॉक्स से 5676750 नंबर पर 'रोल नंबर PB12' टाइप करके मैसेज भेजना होगा. इसके बाद मैसेज के माध्यम से अंक प्राप्त हो सकेंगे.

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