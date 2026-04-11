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Hindi Newsशिक्षाPSEB 8th Result 2026: ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले की बेटी बनी टॉपर, 100% अंक से मारी बाजी

PSEB 8th Result 2026: ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले की बेटी बनी टॉपर, 100% अंक से मारी बाजी

PSEB 8th Result 2026: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 8वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. ईंट-भट्टे पर काम करने वाली की बेटी ने टॉप किया है. 600 में से 600 अंक लाकर फरीदकोट की बिटिया टॉपर बन गई है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:29 PM IST
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PSEB 8th Result 2026 topper tamanna
PSEB 8th Result 2026 topper tamanna

PSEB 8th Result 2026 Topper Tamanna: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) की 8वीं कक्षा के परिणामों में टॉप करने वाली लड़की ने संघर्ष और सफलता की मिसाल पेश की है. पिता नरिंदर कुमार ईंट-भट्टे पर काम करते हैं और बेटी ने पूरे राज्य में नाम रोशन कर दिया है. जैतो की छात्रा तमन्ना ने पंजाब बोर्ड कक्षा 8वीं में पहले स्थान के साथ टॉप रैंक हासिल की है. 600 में से 600 अंक हासिल किए हैं और पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है. इस असाधारण उपलब्धि से तमन्ना ने अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे इलाके का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है. तमन्ना ने साबित किया है कि अपनी इच्छाशक्ति और मेहनत के बल पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं.

कौन है पंजाब की 8वीं टॉपर तमन्ना?

पंजाब जिले के उपमंडल जैतो स्थित सरस्वती सीनीयर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा तमन्ना ने 100 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. पिता नरिंदर कुमार और सुनीता रानी की पुत्री तमन्ना ने 600 में से 600 अंकों के साथ पहली रैंक हासिल की है. तमन्ना के पिता भट्ठे पर मुनीम का काम करते हैं. एक सीमित आय के साथ अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. तमन्ना की चार बहनें हैं और वो पढ़-लिखकर पिता का सहारा बनना चाहती है. रिजल्ट की घोषणा के बाद से तमन्ना के घर और पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल बना हुआ है.

क्या बनना चाहती हैं तमन्ना?

पंजाब बोर्ड की 8वीं टॉपर तमन्ना से जब पूछा गया कि वो क्या बनना चाहती है तो उस पर उनका जवाब रहा कि उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं है लेकिन ये भी कहा कि उसे शिक्षा के माध्यम से ही बेहतर जीवन मिल सकता है. वो खुद पढ़ाई-लिखाई करने के साथ-साथ अपनी बहनों के भविष्य को भी संवारना चाहती है.

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वहीं, तमन्ना के पिता नरिंदर कुमार और माता सुनीता रानी ने अपनी बेटी पर गर्व करते हुए कहा कि वो अपनी चारों बेटियों को उच्च शिक्षा दिला के आगे बढ़ाना चाहते हैं. ये भी कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी हमेशा अपनी बेटियों की पढ़ाई को सबसे ऊपर रखा है. स्थानीय प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी तमन्ना को बहुत सारी बधाइयां दीं. हलका जैतो से विधायक अमोलक सिंह के पीए और ट्रक यूनियन जैतो के अध्यक्ष हरसिमरन सिंह मल्होत्रा भी तमन्ना को बधाई देने उनके घर पहुंचे. उन्होंने कहा कि इस बच्ची ने अपनी मेहनत से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा बन गई है.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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