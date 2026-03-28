PSEB Class 5th, 8th Result 2026: इंतजार खत्म? इस दिन आ सकता है पंजाब बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट

PSEB Class 5th, 8th Result 2026: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (Punjab School Education Board) द्वारा जल्द कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के परिणाम 2026 घोषित किए जा सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता रिजल्ट को पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने के बाद रिजल्ट चेक कर सकेंगे और मार्कशीट को भी डाउनलोड कर सकेंगे. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कब तक पंजाब बोर्ड 5वीं का रिजल्ट जारी करेगा? 8वीं कक्षा के रिजल्ट की घोषणा कब तक की जाएगी? आइए ऐसी सभी डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

PSEB Results: कब जारी हो सकता है 5वीं, 8वीं का रिजल्ट?

कई मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा दावा किया जा रहा है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 5वीं और 8वीं के परिणामों की घोषणा अप्रैल 2026 के शुरुआती सप्ताह में की जा सकती है. बोर्ड की ओर से कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के रिजल्ट की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर अप्रैल के पहले सप्ताह में की जा सकती है.

5वीं के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड रिजल्ट संबंधित स्कूलों से प्राप्त करने की सुविधा दी जा सकती है. हालांकि, बोर्ड ने इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है. किस दिन और किस समय 5वीं, 8वीं के परिणाम घोषित? इसे लेकर भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

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कब हुई थी 5वीं, 8वीं की परीक्षाएं?

पंजाब बोर्ड द्वारा कक्षा 8वीं की परीक्षाओं का आयोजन विभिन्न एग्जाम सेंटर में 17 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक किया गया था. जबकि, राज्य भर में कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से 12 मार्च 2026 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी. परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स रिजल्ट को चेक करने के अलावा स्कोरकार्ड भी ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

यहां से चेक कर सकेंगे रिजल्ट

पंजाब बोर्ड द्वारा 5वीं, 8वीं परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर की जाएगी. यहां से रिजल्ट चेक करने के अलावा स्टूडेंट्स DigiLocker ऐप के जरिए भी स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं. यहां लॉगिन करने के बाद बोर्ड को सर्च करें और रिजल्ट चेक करने के लिंक पर क्लिक करके 5वीं, 8वीं का रिजल्ट देख सकते हैं. यहां से मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे.

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