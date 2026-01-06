Advertisement
PSSSB जेल वार्डर एडमिट कार्ड 2026 जल्द होगा जारी, sssb.punjab.gov.in से करें डाउनलोड, जानिए एग्जाम डेट

PSSSB Jail Warder Admit Card 2025: पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जेल वार्डर एडमिट कार्ड 2026 जारी करेगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 06, 2026, 05:50 PM IST
PSSSB Jail Warder Admit Card 2025: पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) की ओर से आयोजित होनी वाली भर्ती परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. दरअसल, पीएसएसबी द्वारा अब किसी भी वक्त जेल वार्डर लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. हॉल टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे. 

इस दिन होगी परीक्षा 
पीएसएसबी की ओर से जेल वार्डर लिखित परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. जानकारी के लिए बता दें, पीएसएसबी द्वारा इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से जेल वार्डर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और मैट्रन के 500 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए लिखित परीक्षा अलग-अलग दिन आयोजित किए जाएंगे. जेल वार्डर और मैट्रन पदों के लिए लिखित परीक्षा 11 जनवरी और असिस्टेंट सुपरीटेंडेंट पद के लिए लिखित परीक्षा 18 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी. 

इन 500 पदों पर होगी भर्ती 

  • जेल वार्डर  - 451 पद

  • असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट - 29 पद

  • मैट्रन - 20 पद

वहीं, जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें PST/PMT और अन्य चरणों के लिए बुलाया जाएगा. 

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड:
PSSSB जेल वार्डर एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर डाउनलोड कर सकेंगे.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

