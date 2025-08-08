PUBDET Result 2025: WBJEE कल जारी करेगा रिजल्ट, यहां wbjeeb.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड
Hindi Newsशिक्षा

PUBDET Result 2025: WBJEE कल जारी करेगा रिजल्ट, यहां wbjeeb.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

PUBDET Result 2025 Date: PUBDET परीक्षा 2025 के परिणाम कल 9 अगस्त, 2025 को WBJEE बोर्ड द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:52 PM IST
PUBDET Result 2025: WBJEE कल जारी करेगा रिजल्ट, यहां wbjeeb.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

PUBDET Result 2025 Release Date: प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री एंट्रेंस टेस्ट (PUBDET) 2025 एग्जाम देने वाले उम्मीदवार रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उनका इंतजार पर खत्म होने वाला है. वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (WBJEE) बोर्ड द्वारा कल 9 अगस्त, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे. इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in पर 3 अगस्त, 2025 को जारी किए गए थे. कल रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट wbjeeb.nic.in या wbjeeb.in पर जाकर रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. कैंडिडेट्स को रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. 

PUBDET परीक्षा प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी में विभिन्न ग्रेजुएट कोर्स जैसे- बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA), बैचलर ऑफ साइंस (BSc), आदि में शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. जिसे WBJEE बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है. 

क्या है PM इंटर्नशिप स्कीम, कौन कर सकता है आवेदन, कितना मिलता है स्टाइपेंड? जानें 

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट-
PUBDET रिजल्ट 2025 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप को फॉलो कर उसे चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले WBJEEB की आधिकारिक वेबसाइट wbjeeb.nic.in या wbjeeb.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद PUBDET रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें.

  • स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिख जाएगा. 

  • उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट याद से निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, PUBDET परीक्षा 2025 का आयोजन WBJEE बोर्ड द्वारा 21 और 22 जून, 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. वहीं, परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 मार्च, 2025 से शुरू हुई थी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल, 2025 तय की गई थी. परीक्षा पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की गई थी. एग्जाम की अवधि 90 मिनट थी. जिसमें 50 मल्टीपल च्वाइस सवाल पूछे गए थे. प्रत्येक सही उत्तर देने पर 2 अंक और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.5 अंक की नेगेटिव मार्किंग थी.

यहां नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी

दीपा मिश्रा

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं.

PUBDET Result 2025

