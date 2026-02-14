Pulwama Attack: पाकिस्तान का धोखा... पुलवामा अटैक के कितने दिन बाद भारत ने लिया बदला?

Pulwama Attack General Knowledge: भारत के इतिहास के पन्नों में एक दिन 14 फरवरी 2019 का दर्ज है जब पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया और देश के 40 से जवान शहीद हो गए. ये दिन काले अक्षरों से लिखा गया है और काले दिवस के रूप में जाना जाता है. लगभग 78 गाड़ियों का काफिला था जिसमें CRPF के 2500 से ज्यादा जवान जम्मू कश्मीर हाईवे पर चल रहे थे और दोपहर के समय आतंकी हमले से 40 से ज्यादा जवानों की जान चली जाती है. देश के जवान पाकिस्तान के धोखे के कारण शहीद हो जाते हैं. अपने देश के बेटों के साथ हुए धोखे को भारत भी ऐसे कैसे चुप्पी साधते हुए देखता? इस पर एक्शन लेने में थोड़ा समय लगा लेकिन भारत ने पुलवामा अटैक का बदला ले लिया. आइए जानते हैं कितने दिन बाद पुलवामा अटैक का बदला लेते हुए एयर स्ट्राइक की गई.

पुलवामा अटैक के कितने दिन बाद भारत ने लिया बदला?

पुलवामा अटैक का बदला लेने की तड़प हर एक भारतीय नागरिक के मन में थी और वो कैसे भी पाकिस्तान को उसके किए का अंजाम देखना चाहते हैं. देश की सरकार चुपचाप एक्शन मोड में आई. थोड़ा समय जरूर लिया लेकिन 12 दिन के बाद वो कर दिखाया जो शायद हर भारतीय की तमन्ना रही थी जब उन्हें पुलवामा अटैक के दौरान 40 से ज्यादा जवानों के शरीर के चिथड़े होने का पता चला था.

25 फरवरी को भारत का पाक में एयर स्ट्राइक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को देर रात सर्जिकल स्ट्राइक की जिसे बालाकोट एयर स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है. पुलवामा अटैक के दौरान 300 किलोग्राम आरडीएक्स से भरी कार ने CRPF बस पर टक्कर मारकर 40 से ज्यादा जवानों की जान ली थी और भारत की सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के करीब 300 आतंकियों को मार गिराया था. भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और आतंकियों को मौत के घाट उतारा था.

Add Zee News as a Preferred Source

जैश-ए-मोहम्मद था जिम्मेदार

दरअसल, पुलवामा अटैक करवाने की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन का हिस्सा था. ऐसे में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी. सरकारी दावे कहते हैं कि भारतीय वायुसेना के 2000 विमानों ने बालाकोट के पूरे इलाके में आतंकियों के कैंपों पर लगभग 1000 किलो बम गिराए थे और इससे पाकिस्तान अनजान था. रातोंरात लिए गए एक्शन को भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का नाम दिया था.

विंग कमांडर अभिनंदन का भारत में अभिनंदन

एयर स्ट्राइक की कार्रवाई के दौरान ऐसा कुछ हुआ जो बहुत दर्दनाक था. भारत-पाकिस्तान की लड़ाई के बीच जब पाकिस्तानी एफ-16 फाइटर जेट को भारत के मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान ने मार गिराया भारत का मिग-21 लड़ाकू विमान भी क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया था और वो भी पाकिस्तानी जमीन पर जा गिरा था जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान थे. उस दौरान पाकिस्तानी सेना आई और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान हिरासत में ले लिया. लगभग 5-6 दिनों के बाद 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने अभिनंदन वर्धमान को छोड़ा और वो भारत वापस आए. इसके बाद अभिनंदन वर्धमान को भारतीय सरकार ने वीर चक्र से सम्मानित किया था.

ये भी पढ़ें- 14 फरवरी को क्यों कहा जाता है काला दिन? वैलेंटाइन पर देश के 40 परिवारों की उजड़ी थी खुशियां, जानिए ब्लैक डे का इतिहास