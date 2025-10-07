Advertisement
trendingNow12951330
Hindi Newsशिक्षा

पंजाब बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं के कम्पार्टमेंट रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

PSEB Supplementary Result 2025: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने 10वीं और 12वीं क्लास के सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. pseb.ac.in पर इसे चेक कर सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 07, 2025, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाब बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं के कम्पार्टमेंट रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

PSEB 10th and 12th Supplementary Result 2025 Out: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने 10वीं और 12वीं क्लास के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2025 के नतीजे जारी कर दिए हैं. ऐसे में जिन भी छात्रों ने कम्पार्टमेंट परीक्षा दी थी वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को रोल नंबर  और नाम लिखना होगा. 

कब हुई थी परीक्षा?
पंजाब बोर्ड 12वीं क्लास के कम्पार्टमेंट एग्जाम 8 अगस्त से 11 सितंबर 2025 तक ऑफलाइन कराए गए थे. वहीं, 10वीं क्लास के भी इसी तरह हुए थे. बता दें, ये ऑनलाइन मार्कशीट सिर्फ प्रोविजनल है. ओरिजिनल सर्टिफिकेट छात्रों को स्कूल से ही मिलेगा. 

3,00,000 तक सैलरी वाली नौकरी! उम्र 45 वर्ष से कम; फटाफट करें अप्लाई, जानें कंप्लीट प्रोसेस

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे चेक करें रिजल्ट ?

  • 10वीं और 12वीं क्लास सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबलाइट पर जाना है.

  • होम पेज पर आपको रिजल्ट से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. 

  • आप अपने क्लास 10वीं और 12वीं के अनुसार लिंक को सेलेक्ट करें.

  • नया पेज खुलने पर नाम और रोल नंबर दर्ज करें. 

  • ऐसा करते ही आपके सामने रिजल्ट खुल जाएगा. आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें. 

Direct Link For Class 10th 

Direct Link For Class 12th

कितने छात्रों ने दी थी परीक्षा? 
बता दें, PSEB 10वीं 2025 के मेन एग्जाम में कुल 2,77,746 स्टूडेंट्स शामिल हुए, जिनमें से 2,65,548 पास हुए यानी 95.61% पास परसेंटेज. टॉपर्स के नामों की बात करें तो फरीदकोट की अक्षनूर कौर ने 650/650 मार्क्स से पहला, रतिंदरदीप कौर श्री मुक्तसर साहिब ने दूसरा और अर्शदीप कौर ने तीसरा स्थान हासिल किया. वहीं, 12वीं में 2,65,388 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें 2,41,506 स्टूडेंट्स पास हुए थे. 

इग्नू ने TEE December रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई लास्ट डेट, बिना लेट फीस अब इस तरीख तक कर सकते हैं आवेदन

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

PSEB

Trending news

Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर