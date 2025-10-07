पंजाब बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं के कम्पार्टमेंट रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

PSEB 10th and 12th Supplementary Result 2025 Out: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने 10वीं और 12वीं क्लास के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2025 के नतीजे जारी कर दिए हैं. ऐसे में जिन भी छात्रों ने कम्पार्टमेंट परीक्षा दी थी वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को रोल नंबर और नाम लिखना होगा.

कब हुई थी परीक्षा?

पंजाब बोर्ड 12वीं क्लास के कम्पार्टमेंट एग्जाम 8 अगस्त से 11 सितंबर 2025 तक ऑफलाइन कराए गए थे. वहीं, 10वीं क्लास के भी इसी तरह हुए थे. बता दें, ये ऑनलाइन मार्कशीट सिर्फ प्रोविजनल है. ओरिजिनल सर्टिफिकेट छात्रों को स्कूल से ही मिलेगा.

कैसे चेक करें रिजल्ट ?

10वीं और 12वीं क्लास सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबलाइट पर जाना है.

होम पेज पर आपको रिजल्ट से जुड़ी लिंक मिल जाएगी.

आप अपने क्लास 10वीं और 12वीं के अनुसार लिंक को सेलेक्ट करें.

नया पेज खुलने पर नाम और रोल नंबर दर्ज करें.

ऐसा करते ही आपके सामने रिजल्ट खुल जाएगा. आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें.

Direct Link For Class 10th

Direct Link For Class 12th

कितने छात्रों ने दी थी परीक्षा?

बता दें, PSEB 10वीं 2025 के मेन एग्जाम में कुल 2,77,746 स्टूडेंट्स शामिल हुए, जिनमें से 2,65,548 पास हुए यानी 95.61% पास परसेंटेज. टॉपर्स के नामों की बात करें तो फरीदकोट की अक्षनूर कौर ने 650/650 मार्क्स से पहला, रतिंदरदीप कौर श्री मुक्तसर साहिब ने दूसरा और अर्शदीप कौर ने तीसरा स्थान हासिल किया. वहीं, 12वीं में 2,65,388 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें 2,41,506 स्टूडेंट्स पास हुए थे.

