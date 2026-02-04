PSEB Admit Card: पंजाब बोर्ड ने पीएसईबी 12वीं का एडमिट कार्ड किया जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करने का ये है स्टेप बाय स्टेप तरीका

PSEB 12th Admit Card Released: पीएसईबी ने कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है. स्कूल को 12वीं क्लास का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके स्टूडेंट्स को देना होगा. आइए हॉल टिकट को डाउनलोड करने का आसान तरीका बताते हैं.
PSEB 12th Admit Card Released: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) की ओर से कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पीएसईबी 12वीं एडमिट कार्ड 2026 को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. स्कूलों को 12वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा जिस पर स्कूल के प्रधानाचार्य के सिग्नेचर करवाने होंगे. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से पीएसईबी बोर्ड का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकता है?
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर 12वीं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है जिसे स्कूलों द्वारा डाउनलोड करके स्कूल के प्रधानाचार्य का सिग्नेचर करवाना होगा. इसके बाद 12वीं के सभी छात्रों को एडमिट कार्ड बांटना होगा. पीएसईबी एडमिट कार्ड 2026 को परीक्षा तिथि से लगभग एक सप्ताह पहले सभी स्कूलों को 12वीं छात्रों को देने के लिए कहा गया है.
एग्जाम हॉल में प्रवेश के लिए सबसे मुख्य दस्तावेजों में से एक एडमिट कार्ड भी है. 12वीं के छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो पीएसईबी एडमिट कार्ड को लेने के लिए अपने स्कूल चले जाएं. परीक्षा के लिए हॉल टिकट का साथ हो जरूरी है. सभी परीक्षा में प्रवेश पत्र की तरह एडमिट कार्ड होता है. इसके बिना एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं हो सकती है.
पंजाब बोर्ड के 12वीं कक्षा के एडमिट कार्ड में स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की डेट्स, सेंटर और अन्य जानकारी लिखी होती है. परीक्षा का समय और अन्य नियम भी एडमिट कार्ड में लिखे होते हैं.
पंजाब बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी 2026 से किया जाएगा. अलग-अलग स्ट्रीम के लिए परीक्षा की तारीख अलग हो सकती हैं. पंजाब बोर्ड की 12वीं परीक्षा का समापन 4 अप्रैल 2026 को हो जाएगा.
