Advertisement
trendingNow13097641
Hindi Newsशिक्षाPSEB Admit Card: पंजाब बोर्ड ने पीएसईबी 12वीं का एडमिट कार्ड किया जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करने का ये है स्टेप बाय स्टेप तरीका

PSEB Admit Card: पंजाब बोर्ड ने पीएसईबी 12वीं का एडमिट कार्ड किया जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करने का ये है स्टेप बाय स्टेप तरीका

PSEB 12th Admit Card Released: पीएसईबी ने कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है. स्कूल को 12वीं क्लास का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके स्टूडेंट्स को देना होगा. आइए हॉल टिकट को डाउनलोड करने का आसान तरीका बताते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PSEB 12th Class Admit Card 2026
PSEB 12th Class Admit Card 2026

PSEB 12th Admit Card Released: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) की ओर से कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पीएसईबी 12वीं एडमिट कार्ड 2026 को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. स्कूलों को 12वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा जिस पर स्कूल के प्रधानाचार्य के सिग्नेचर करवाने होंगे. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से पीएसईबी बोर्ड का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकता है?

कक्षा 12वीं के छात्रों को कब मिलेगा एडमिट कार्ड?

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर 12वीं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है जिसे स्कूलों द्वारा डाउनलोड करके स्कूल के प्रधानाचार्य का सिग्नेचर करवाना होगा. इसके बाद 12वीं के सभी छात्रों को एडमिट कार्ड बांटना होगा. पीएसईबी एडमिट कार्ड 2026 को परीक्षा तिथि से लगभग एक सप्ताह पहले सभी स्कूलों को 12वीं छात्रों को देने के लिए कहा गया है.

12वीं के स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगा एडमिट कार्ड?

एग्जाम हॉल में प्रवेश के लिए सबसे मुख्य दस्तावेजों में से एक एडमिट कार्ड भी है. 12वीं के छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो पीएसईबी एडमिट कार्ड को लेने के लिए अपने स्कूल चले जाएं. परीक्षा के लिए हॉल टिकट का साथ हो जरूरी है. सभी परीक्षा में प्रवेश पत्र की तरह एडमिट कार्ड होता है. इसके बिना एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पंजाब बोर्ड के 12वीं एडमिट कार्ड में क्या होगा?

पंजाब बोर्ड के 12वीं कक्षा के एडमिट कार्ड में स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की डेट्स, सेंटर और अन्य जानकारी लिखी होती है. परीक्षा का समय और अन्य नियम भी एडमिट कार्ड में लिखे होते हैं.

पंजाब बोर्ड 12वीं परीक्षा कब से कब तक होगी?

पंजाब बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी 2026 से किया जाएगा. अलग-अलग स्ट्रीम के लिए परीक्षा की तारीख अलग हो सकती हैं. पंजाब बोर्ड की 12वीं परीक्षा का समापन 4 अप्रैल 2026 को हो जाएगा. 

कैसे डाउनलोड करें पीएसईबी 12वीं का एडमिट कार्ड?

  1. सबसे पहले पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर एडमिट कार्ड का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद अपना रोल नंबर और अन्य मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें.
  4. लॉगिन करने के बाद PSEB 12वीं का एडमिट कार्ड शो हो जाएगा.
  5. पंजाब बोर्ड 12वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Pariksha Pe Charcha 2026: किस दिन और कितने बजे ‘परीक्षा पे चर्चा’ करेंगे PM मोदी? 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स होंगे शामिल

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

PSEB 12th Admit Card

Trending news

जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
‘गद्दार दोस्त’ vs ‘देश का दुश्मन’! राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच जुबानी जंग...
Rahul Gandhi
‘गद्दार दोस्त’ vs ‘देश का दुश्मन’! राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच जुबानी जंग...
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
Mumbai Airport Plane Collision
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
Maharashtra news
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
ncp news
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका