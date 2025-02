CBSE के नए पैटर्न में पंजाबी को बाहर करने पर पंजाब के शिक्षा मंत्री ने जताई आपत्ति, वीडियो किया शेयर

Harjot Bains Video on X: पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर की. इस वीडियो में उन्होंने सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित नए परीक्षा पैटर्न पर चिंता जताई है और आरोप लगाया है कि पंजाबी को विषयों की सूची से बाहर कर दिया गया है. एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, मंत्री ने मांग की कि सीबीएसई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पंजाबी भाषा के महत्व को उजागर करते हुए इस फैसले को वापस लें.

हरजोत सिंह बैंस ने शेयर की वीडियो

वीडियो शेयर करते हुए हरजोत बैंस ने लिखा कि, हम सीबीएसई की नई परीक्षा पैटर्न योजना पर कड़ी आपत्ति जताते हैं, जो पंजाबी को मिटाने का प्रयास करती है. पंजाबी को पंजाब में मुख्य भाषा के रूप में नामित किया जाना चाहिए और देश के बाकी हिस्सों के लिए सीबीएसई में एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कई राज्यों में बोली और पढ़ी जाती है. जाबियों पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

We strongly object to CBSE’s new exam pattern scheme, which attempts to erase Punjabi!

Punjabi must be designated as the main language in Punjab and further be included as a regional language in CBSE for rest of the nation, as it is spoken and read across multiple states.

— Harjot Singh Bains (harjotbains) February 26, 2025