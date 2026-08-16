NEET रिजल्ट पर बड़ा सवाल, 520 अंक कैसे बने 85, हाई कोर्ट ने NTA से मांगा पूरा रिकॉर्ड

NEET UG 2026 के परिणाम को लेकर उठे विवाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम कदम उठाया है. अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता की ओरिजिनल OMR शीट और दोनों स्कोर कार्ड सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष पेश करे. यह आदेश न्यायमूर्ति सुवीर सहगल और न्यायमूर्ति दीपइंदर सिंह नलवा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान दिया. अदालत का यह निर्देश केवल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए है और मामले की अंतिम सच्चाई का फैसला सुनवाई के बाद ही होगा.
याचिका के अनुसार, पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली 19 वर्षीय दीक्षा देवी ने NEET UG 2026 परीक्षा दी थी. परीक्षा प्रक्रिया के बाद NTA ने 13 जुलाई को उसकी OMR शीट वेबसाइट पर अपलोड की. उम्मीदवार ने उस OMR शीट को डाउनलोड कर आधिकारिक उत्तर कुंजी के आधार पर अपने अंक स्वयं जोड़े. उसका दावा है कि गणना करने पर उसके लगभग 520 अंक बन रहे थे, जबकि 16 जुलाई को जारी आधिकारिक परिणाम में उसे केवल 85 अंक दिए गए.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि परिणाम जारी होने के अगले दिन NTA की ओर से उसे एक दूसरी OMR शीट उपलब्ध कराई गई, जो पहले डाउनलोड की गई OMR शीट से अलग थी. इसी आधार पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मूल्यांकन प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी होने की आशंका जताई. हालांकि, NTA की ओर से इस मामले में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है और पूरा मामला अदालत में विचाराधीन है.
अदालत ने प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड की जांच आवश्यक मानते हुए NTA और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वे उम्मीदवार की मूल OMR शीट और दोनों स्कोर कार्ड सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें. इससे अदालत दस्तावेजों का मिलान कर सकेगी और यह स्पष्ट हो सकेगा कि मूल्यांकन या रिकॉर्ड में किसी प्रकार की विसंगति हुई है या नहीं. कोर्ट का यह कदम निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है.
NEET देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, इसलिए इसके परिणामों की विश्वसनीयता लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी होती है. ऐसे मामलों में अदालत द्वारा मूल रिकॉर्ड तलब करना पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है. फिलहाल यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और अंतिम फैसला आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उम्मीदवार के आरोप सही हैं या नहीं.