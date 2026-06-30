/Punjab Lecturer Recruitment 2026: पंजाब में लेक्चरर बनने का सुनहरा मौका! 1,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 1 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन

अगर आप सरकारी स्कूल में लेक्चरर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. पंजाब सरकार ने 1,013 लेक्चरर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. भर्ती 12 अलग-अलग विषयों के लिए निकाली गई है. योग्य अभ्यर्थी तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1,013 पद भरे जाएंगे. इनमें 829 नई रिक्तियां और 184 बैकलॉग पद शामिल हैं. सबसे अधिक 210 पद इतिहास (History) विषय के लिए हैं. इसके अलावा अंग्रेजी के 141, राजनीति विज्ञान के 131, गणित के 105, पंजाबी के 99, कॉमर्स के 98, भौतिकी के 58, अर्थशास्त्र के 50, रसायन विज्ञान के 41, जीवविज्ञान के 37, हिंदी के 29 और भूगोल के 14 पदों पर भर्ती होगी. इससे विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों को आवेदन का अच्छा अवसर मिलेगा.
आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड (B.Ed.) की डिग्री भी जरूरी होगी. उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए. इसके अलावा 10वीं कक्षा में पंजाबी भाषा को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पास किया होना भी आवश्यक है. निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन के पात्र होंगे.
इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी. चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी. पहले चरण में 300 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद अंतिम मेरिट सूची जारी कर नियुक्ति की जाएगी.
चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती तीन वर्ष के प्रोबेशन पीरियड के दौरान हर महीने 34,500 रुपये से 35,400 रुपये तक फिक्स वेतन मिलेगा. इस अवधि में महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) जैसे नियमित सरकारी भत्तों का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, तीन साल का प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को नियमित वेतनमान के साथ अन्य सरकारी भत्तों का भी लाभ दिया जाएगा.
1 जुलाई से आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार सबसे पहले भर्ती के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं. वहां Lecturer Cadre Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक कर नया रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद लॉगिन करके अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें. निर्धारित प्रारूप में पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से करें. फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें और अंतिम सबमिट के बाद आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.