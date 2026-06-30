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Punjab Lecturer Recruitment 2026: पंजाब में लेक्चरर बनने का सुनहरा मौका! 1,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 1 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन

पंजाब में लेक्चरर रिक्वायरमेंट 2026 के तहत पंजाब सरकार ने 1,013 लेक्चरर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक होंगे. जानें योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, सैलरी और आवेदन का पूरा तरीका.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 30, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:28 PM IST
Punjab Lecturer Recruitment 2026: पंजाब में लेक्चरर बनने का सुनहरा मौका! 1,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 1 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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