/Fellowship: नशा छुड़वाने के लिए मिलेगी ₹80,000 महीना सैलरी; कौन कर सकता है अप्लाई? यहां समझे ABCD

डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए पंजाब सरकार ने एक शानदार अवसर तैयार किया है. राज्य सरकार अपने 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' (War Against Drugs) अभियान के तहत लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (एलएमएचपी) के दूसरे बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2026 में शुरू करने जा रही है. इस फेलोशिप के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को हर महीने ₹60,000 से ₹80,000 तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट tiss.ac.in/lmhp पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. ये जानकारी पंजाब सरकार और कार्यक्रम से जुड़ी आधिकारिक सूचना के आधार पर है.
लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (एलएमएचपी) पंजाब सरकार की नशा विरोधी रणनीति का अहम हिस्सा है. इस कार्यक्रम का संचालन डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIMS), मोहाली द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS), मुंबई के सहयोग से किया जाता है. इसका उद्देश्य केवल नशे की लत से जूझ रहे लोगों का इलाज कराना नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, पुनर्वास को बढ़ावा देना और समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाना भी है. पहले बैच के 13 फेलो फिलहाल पंजाब के विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.
पंजाब सरकार का मानना है कि नशे की समस्या केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती भी है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार, नशे की लत एक दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसके समाधान के लिए इलाज, रोकथाम, पुनर्वास और सामुदायिक सहयोग सभी जरूरी हैं. इसी सोच के साथ LMHP फेलोशिप तैयार की गई है, ताकि प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकें.
इस फेलोशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मास्टर डिग्री, क्लिनिकल साइकोलॉजी में PG डिप्लोमा, M.Phil., या साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क अथवा संबंधित मेंटल हेल्थ विषय में Ph.D. होना चाहिए. कुछ पदों के लिए अतिरिक्त अनुभव जरूरी नहीं है, जबकि कुछ के लिए 12 से 48 महीने का अनुभव मांगा गया है. उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए. फेलो पद के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष और सीनियर एसोसिएट के लिए 35 वर्ष निर्धारित है. साथ ही उम्मीदवारों को पंजाब के किसी भी जिले में रहकर फील्ड वर्क करने के लिए तैयार होना होगा.
LMHP फेलोशिप में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक स्टाइपेंड दिया जाएगा. मेंटल हेल्थ फेलो को ₹60,000 प्रति माह के साथ यात्रा भत्ता मिलेगा. वहीं सीनियर एसोसिएट को ₹80,000 प्रति माह और यात्रा भत्ता दिया जाएगा. यह फेलोशिप उन युवाओं के लिए बेहतर अवसर हो सकती है जो मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं.
चयन पूरी तरह मेरिट आधारित होगा. सभी आवेदनों का मूल्यांकन पहले से तय मानकों के अनुसार किया जाएगा. मेंटल हेल्थ फेलो के लिए चयन तीन चरणों में होगा—ऑनलाइन आवेदन और स्क्रीनिंग, रोल आधारित केस स्टडी तथा विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अंतिम इंटरव्यू. वहीं सीनियर एसोसिएट के लिए आवेदन की स्क्रीनिंग और सीधे पैनल इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा. प्रत्येक चरण की सूचना उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी.
LMHP के दूसरे बैच में 10 मेंटल हेल्थ फेलो और 7 सीनियर एसोसिएट की भर्ती की जाएगी. इन पेशेवरों को पंजाब के सभी 23 जिलों में तैनात किया जाएगा, ताकि राज्यभर में मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति सेवाओं का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा सके. कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होगा और इसमें राज्य की Data Intelligence and Technical Support Unit भी सहयोग करेगी.
यह 24 महीने (2 वर्ष) की फुल-टाइम फेलोशिप है. चयनित उम्मीदवारों को किसी जिले में नियुक्त किया जाएगा, जहां उन्हें जिला प्रशासन, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों और OOAT (Outpatient Opioid Assisted Treatment) केंद्रों के साथ मिलकर काम करना होगा. उनका मुख्य उद्देश्य नशे की लत से प्रभावित लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना, पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करना और राज्य की नशा विरोधी रणनीति को प्रभावी बनाना होगा.
अगर आपकी पढ़ाई साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क या मेंटल हेल्थ से जुड़े किसी विषय में हुई है और आप समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ एक सम्मानजनक स्टाइपेंड भी पाना चाहते हैं, तो Punjab LMHP Fellowship 2026 आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकता है. हालांकि, आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता, आवेदन तिथि, आवश्यक दस्तावेज और अन्य शर्तों की पुष्टि आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन से अवश्य करें. यह लेख केवल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और आवेदन से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है.