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Fellowship: नशा छुड़वाने के लिए मिलेगी ₹80,000 महीना सैलरी; कौन कर सकता है अप्लाई? यहां समझे ABCD

Punjab LMHP Fellowship 2026: पंजाब सरकार ने 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' अभियान के तहत एलएमएचपी फेलोशिप 2026 के दूसरे बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है. चयनित उम्मीदवारों को ₹60,000 से ₹80,000 प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा. जानें योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन की तारीख, वैकेंसी और पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 01, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:34 PM IST
Fellowship: नशा छुड़वाने के लिए मिलेगी ₹80,000 महीना सैलरी; कौन कर सकता है अप्लाई? यहां समझे ABCD

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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