Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब पुलिस में भर्ती होने का आखिरी मौका; बस कुछ ही घंटे शेष, कहीं सर्वर डाउन होने से न छूट जाए 'वर्दी' का सपना

Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब पुलिस में 3298 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने का आज 30 मार्च 2026 आखिरी मौका है. इच्छुक 12वीं पास उम्मीदवार रात 11:55 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म और फीस जमा कर सकते हैं.
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Punjab Police Recruitment 2026: अगर आप पंजाब पुलिस में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है. 30 मार्च 2026 की रात 11:55 बजे के बाद आवेदन लिंक बंद हो जाएगा. इसके बाद किसी भी उम्मीदवार को मौका नहीं मिलेगा. इसलिए अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो तुरंत आवेदन करें. इस भर्ती के जरिए कुल 3298 पद भरे जाएंगे. ये मौका लंबे समय बाद आया है, इसलिए इसमें बिलकुल देर ना करें.
इस भर्ती में अलग-अलग कैडर के पद शामिल हैं. जिला पुलिस कैडर के लिए 2522 पद रखे गए हैं. वहीं सशस्त्र पुलिस कैडर के लिए 776 पद तय किए गए हैं. दोनों ही कैडर में नौकरी का अच्छा अवसर है. चयन होने के बाद उम्मीदवारों को पुलिस विभाग में काम करने का मौका मिलेगा. यह भर्ती युवाओं के लिए एक बड़ा मौका मानी जा रही है. खासकर उन लोगों के लिए जो वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं.
योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. यह पढ़ाई किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए. पूर्व सैनिकों के लिए 10वीं पास होना काफी है. इसके अलावा उम्मीदवार ने 10वीं में पंजाबी भाषा पढ़ी होनी चाहिए. उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की आयु 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी. यह छूट सरकारी नियमों के अनुसार मिलेगी.
चयन प्रक्रिया को तीन हिस्सों में बांटा गया है. सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी. इसमें दो पेपर होंगे. पहला पेपर मेरिट तय करेगा. दूसरा पेपर पंजाबी भाषा का होगा, जो केवल पास करना जरूरी है. इसके बाद शारीरिक परीक्षण होगा. इसमें लंबाई मापी जाएगी. साथ ही दौड़, हाई जम्प और लॉन्ग जम्प भी कराई जाएगी. अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. इसमें आपके सभी कागजों की जांच की जाएगी.
आवेदन करते समय फीस भी जमा करनी होगी. जनरल कैटगरी के लिए फीस 1200 रुपये है. पूर्व सैनिकों के लिए 500 रुपये रखी गई है. वहीं SC, ST और BC वर्ग के लिए 700 रुपये फीस है. EWS वर्ग के उम्मीदवारों को भी 700 रुपये देने होंगे. आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म भरें. फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें. फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करें. कोशिश करें कि आखिरी समय का इंतजार न करें, क्योंकि सर्वर स्लो हो सकता है.
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