Punjab Police Constable Result 2025: पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Advertisement

Punjab Police Constable Result 2025 Out: बुधवार को पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 20, 2025, 05:58 PM IST
Punjab Police Constable Result 2025: पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 बुधवार को जारी कर दिया गया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं. 

कैसे करें रिजल्ट चेक ?

  • रिजल्ट के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाना है. 

  • होम पेज पर आपको नोटिफिकेशन चेक करना है और रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना है. 

  • अब आपको मांगी गई डिटेल्स को लिखकर सबमिट करना होगा.

  • ऐसा करते ही आपके सामने रिजल्ट की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी. 

  • आप इस लिस्ट में अपना रोल चेक कर सकते हैं. 

  • चाहे तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें. 

कब हुई थी भर्ती परीक्षा?
बता दें, पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती सीबीटी-1 परीक्षा 4 मई से 8 जून 2025 तक आयोजित की गई थी. इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को तीन चरण पास करने होंगे. पहले चरण में दो सामान्य कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं (सीबीटी) शामिल है, जिसमें पहले ऑप्शनल टाइप सवाल पेपर-1 और दूसरा पेपर-2 है. वहीं, दूसरे चरण में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेसरमेंट टेस्ट शामिल है. इसके अलावा तीसरे और आखिरी फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा.  

Direct Link to Download PDF:- 

जानकारी के अनुसार, इस भर्ती परीक्षा पास हुए कैंडिडेट्स को पंजाब पुलिस के करीब 1,746 रिक्तियों पर जगह मिलेगी, जिनमें 1,261 रिक्तियां जिला पुलिस कैडर के लिए और 485 सशस्त्र पुलिस कैडर के लिए हैं. 

