पंजाब में बढ़ गई स्कूलों में छुट्टी; अब इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, छात्र चेक कर लें डेट
Advertisement
trendingNow12907196
Hindi Newsशिक्षा

पंजाब में बढ़ गई स्कूलों में छुट्टी; अब इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, छात्र चेक कर लें डेट

Punjab School colleges Closed: पंजाब में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है. ऐसे में राज्य सरकार ने तमाम शैक्षणिक संस्थान को अगले 4 दिनों तक बंद रखने के आदेश दिए हैं. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाब में बढ़ गई स्कूलों में छुट्टी; अब इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, छात्र चेक कर लें डेट

Punjab School Closed Date Extend: पंजाब इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है. लोगों के घर तबाह हो गए, तमाम खेत जलमग्न हो गए, मवेशी मारे गए. साथ ही करीब 30 लोगों की जानें चली गईं. वहीं, मौसम विभाग ने राज्य में बारिश को रेड अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान को अगले चार दिन यानी कि 7 सितंबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं.

शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी
सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने लिखा कि, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी के निर्देशानुसार, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पंजाब भर के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर 2025 तक बंद रहेंगे. ऐसे में सभी से अनुरोध है कि वे स्थानीय प्रशासन के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें. 

अपडेट जारी है..

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Punjab School ClosedPunjab Flood

Trending news

मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
;