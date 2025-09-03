पंजाब में बढ़ गई स्कूलों में छुट्टी; अब इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, छात्र चेक कर लें डेट

Punjab School Closed Date Extend: पंजाब इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है. लोगों के घर तबाह हो गए, तमाम खेत जलमग्न हो गए, मवेशी मारे गए. साथ ही करीब 30 लोगों की जानें चली गईं. वहीं, मौसम विभाग ने राज्य में बारिश को रेड अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान को अगले चार दिन यानी कि 7 सितंबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं.

शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने लिखा कि, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी के निर्देशानुसार, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पंजाब भर के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर 2025 तक बंद रहेंगे. ऐसे में सभी से अनुरोध है कि वे स्थानीय प्रशासन के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें.

As directed by Hon'ble CM Punjab Sh. Bhagwant Singh Mann Ji, in view of the flood situation, all Govt/Aided/Recognized & Private Schools, Colleges, Universities & Polytechnics across Punjab will remain closed till 7th Sept 2025. Everyone is requested to strictly follow local… — Harjot Singh Bains (harjotbains) September 3, 2025

अपडेट जारी है..