शिक्षा

लंबी छुट्टियों के बाद इस राज्य में कल से खुल जाएंगे स्कूल-कॉलेज, सरकार ने जारी किया निर्देश

Punjab Schools Reopens: बाढ़-बारिश के चलते 12 दिनों से पंजाब में स्कूल बंद थे, जिसे अब हालात थोड़े सामान्य होने के बाद कल यानी सोमवार से खोलने का आदेश दिया है. 

 

Sep 07, 2025, 03:39 PM IST
Schools Open in Punjab:  बाढ़ से पुरी तरह प्रभावित हो चुके पंजाब में अब कल यानी 8 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.  शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस बात की जानकारी दी है. बता दें, भारी बारिश के अलर्ट और बाढ़ के चलते राज्य में 12 दिनों से स्कूल सहित तमाम शिक्षण संस्थान बंद चल रहे थे. 

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह ने दी जानकारी
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 8 सितंबर 2025 से राज्य के सरकारी, निजी और एडेड स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई सामान्य रूप से शुरू होगी. साथ ही लिखा कि, अगर कोई भी स्कूल या फिर कॉलेज बाढ़ से प्रभावित है तो वहां के हालातों को देखते हुए पॉसिबल क्लोजिंग का फैसला जिले के डिप्टी कमिश्नर (DM) द्वारा लिया जाएगा. ऐसे में साफ है कि 8 सितंबर से सामान्य इलाकों के सभी स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे और वहीं छुट्टी और बंद का फैसला जगह के हालात देखकर डीएम लेंगे. 

इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • बाढ़ के हालात को देखते हुए पंजाब सरकार के तरफ निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अनुसार, प्राइवेट स्कूलों के संचालकों को स्कूल खोलने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल में सभी क्लास और बिलडिंग पूरी तरह से सुरक्षित हों ताकि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर कोई सवाल ना उठे. 

  • इसके अलावा राज्य के सभी सरकारी स्कूल 8 सितंबर को छात्रों के लिए बंद रहेंगे. शिक्षक स्कूलों में उपस्थित रहेंगे और स्कूल की सफाई आदि का काम पहले पूरा करेंगे. 

  • शिक्षकों द्वारा स्कूल भवनों का निरीक्षण किया जाएगा. अगर कोई समस्या या कमी होती है तो इसकी जानकारी तुरंत जिले के उपायुक्त और इंजीनियरिंग विभाग को दी जाए, ताकि इसपर पहले काम हो सके और सभी सरकारी स्कूल को 9 सितंबर से सामान्य रूप से खोला जा सके. 

