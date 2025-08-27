Punjab School Closed: भारी बारिश का अलर्ट! पंजाब में स्कूल-कॉलेज हुए बंद, अगले 5 दिनों तक छुट्टी

Punjab School Closed: जम्मू, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. लगातार बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटना काफी बढ़ गई है. ऐसे में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल-कॉलेज को 30 अगस्त तक बंद करने की घोषणा की है.

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

----

पिछले दिनों से भारी बारिश हो रही… — Bhagwant Mann (BhagwantMann) August 26, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

Reasoning Question: एक लाइन में A, B, C, D, E हैं..B, C के बाएं है और A, D के दाएं है; E सबसे दाएं है तो बताओ बीच में कौन?

सीएम ने दी जानकारी

स्कूल बंद करने की घोषणा खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की है. सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों में राज्य में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इसे देखते हुए राज्य के सभी प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 27 अगस्त से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे. वहीं, 31 अगस्त को रविवार होने से ये छुट्टी कुल 5 दिनों के लिए हो गई है.

बता दें, पंजाब के 7 राज्यों में बारिश से हालात काफी खराब हैं. पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, मोगा, फाजिल्का, तरनतारन, लुधियाना और पटियाला जैसे शहरों में भारी बारिश दर्ज की गई है. वहीं, मूसलाधार बारिश से बांधों का जलस्तर भी खतरे के निशान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है.

जम्मू में स्कूल बंद

पंजाब के अलावा जम्मू-कश्मीर में भी मौसम की स्थिति खराब बनी हुई है. मौसम वैज्ञानिक ने रेड अलर्ट जारी किया है. ऐसे में भारी बारिश को देखते हुए जम्मू में आज यानी बुधवार को स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं.