'हवा में उड़ता 'क्रेमलिन', दुश्मनों के लिए 'End Game'! कितना खतरनाक है पुतिन का 'बाहुबली' प्लेन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके लिए इस्तेमाल होने वाला विशेष विमान अक्सर ‘फ्लाइंग क्रेमलिन’ के नाम से चर्चा में रहता है. इसकी खासियत सिर्फ इसका आकार या आलीशान इंटीरियर नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद संचार, कमांड और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं इसे सामान्य VIP विमानों से अलग बनाती हैं. हालांकि, विमान की कई संवेदनशील तकनीकों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है, इसलिए इसकी क्षमताओं से जुड़े कुछ दावों को सावधानी से समझना जरूरी है.
‘फ्लाइंग क्रेमलिन’ नाम इस बात को दर्शाता है कि राष्ट्रपति विमान में रहते हुए भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़े रह सकते हैं. यह विमान केवल यात्रा का साधन नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक तरह के उड़ते हुए कमांड सेंटर के तौर पर भी देखा जाता है. इसमें राष्ट्रपति और उनके अधिकारियों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए विशेष संचार सुविधाएं मौजूद होने की जानकारी सामने आती रही है.
हवा में कैसे चलता है काम?
लंबी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान भी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाओं और अधिकारियों से संपर्क में रहने की जरूरत होती है. इस विमान में ऐसी व्यवस्थाएं होने की बात कही जाती है, जिनकी मदद से पुतिन हवा में रहते हुए भी अधिकारियों और सुरक्षा तंत्र से संपर्क कर सकते हैं. यही क्षमता इसे सामान्य यात्री या VIP विमान से अलग बनाती है.
राष्ट्रपति विमान में संचार की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होती है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विमान में सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए गए हैं. इनका उद्देश्य संवेदनशील सरकारी बातचीत और सूचनाओं को सुरक्षित रखना है. हालांकि, इन प्रणालियों की सटीक तकनीकी क्षमता सार्वजनिक नहीं की गई है.
‘फ्लाइंग क्रेमलिन’ की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके संभावित इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम की होती है. कुछ रिपोर्टों में विमान में इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर्स और डिकॉय सिस्टम जैसी तकनीकों का उल्लेख मिलता है. ऐसी तकनीकें संभावित मिसाइल या अन्य खतरों से विमान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं. लेकिन इनकी वास्तविक क्षमता और कॉन्फिगरेशन गोपनीय है.
इस विमान में सिर्फ बैठने और यात्रा करने की व्यवस्था नहीं है. इसमें काम करने, बैठकें करने और आराम करने के लिए अलग-अलग सुविधाएं होने की जानकारी मिलती है. इसका उद्देश्य लंबी यात्रा के दौरान भी राष्ट्रपति के आधिकारिक कामकाज को जारी रखना है. इसी वजह से इसे कई बार ‘उड़ता हुआ ऑफिस’ भी कहा जाता है.
इस विमान की लंबी दूरी तय करने की क्षमता भी इसकी अहम विशेषताओं में शामिल है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसकी रेंज करीब 11,000 किलोमीटर बताई जाती है. लंबी रेंज राष्ट्रपति की अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और लंबे रूट पर विमान की उपयोगिता बढ़ाती है.
‘फ्लाइंग क्रेमलिन’ को केवल ‘खतरनाक विमान’ कहना पूरी तस्वीर नहीं बताता. इसकी खासियत मुख्य रूप से सुरक्षित संचार, कमांड क्षमता, लंबी दूरी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में है. विमान की कई सुरक्षा तकनीकें सार्वजनिक नहीं हैं. इसलिए मिसाइल-रोधी क्षमता या अन्य अत्याधुनिक प्रणालियों को लेकर किए जाने वाले दावों को आधिकारिक रूप से उपलब्ध जानकारी से अलग करके देखना जरूरी है. यही गोपनीयता इसे दुनिया के सबसे चर्चित राष्ट्रपति विमानों में शामिल करती है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की विदेश यात्राओं के लिए इस्तेमाल होने वाला IL-96-300 PU विमान अपनी सुरक्षा और संचार प्रणालियों के कारण बेहद खास माना जाता है. इसे अक्सर ‘फ्लाइंग क्रेमलिन’ कहा जाता है. विमान में सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ राष्ट्रपति के कामकाज के लिए विशेष सुविधाएं मौजूद हैं. इसमें कार्यालय और कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा आराम और यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाएं भी हैं. हालांकि, विमान की वास्तविक सुरक्षा तकनीकों और हथियार प्रणालियों से जुड़ी कई जानकारियां सार्वजनिक नहीं हैं, इसलिए ऐसे दावों को आधिकारिक जानकारी के संदर्भ में ही देखना जरूरी है.
पुतिन की हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रखी जाती है. रिपोर्टों के मुताबिक, राष्ट्रपति के विमान के साथ बैकअप विमान और जरूरत के मुताबिक सुरक्षा इंतजाम रखे जाते हैं, ताकि किसी आपात स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद रहे. रूसी राष्ट्रपति के विमान की सुरक्षा से जुड़ी कई व्यवस्थाएं गोपनीय रहती हैं. यही वजह है कि ‘फ्लाइंग क्रेमलिन’ दुनिया के सबसे चर्चित राष्ट्रपति विमानों में शामिल है. हालांकि, अमेरिका समेत अन्य देशों के राष्ट्रपति विमानों से इसकी सुरक्षा की सीधी तुलना करना आसान नहीं है.