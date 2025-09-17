QS MBA Rankings 2026: दुनिया के टॉप 100 बिजनेस स्कूलों में भारत का जलवा, देश के इन तीन IIM ने बनाई जगह, यहां चेक करें नाम
QS MBA Rankings 2026: दुनिया के टॉप 100 बिजनेस स्कूलों में भारत का जलवा, देश के इन तीन IIM ने बनाई जगह, यहां चेक करें नाम

QS MBA Rankings 2026: क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2026 जारी कर दी गई है.  इस रैंकिंग की टॉप 100 लिस्ट में भारत के तीन आईआईएम ने अपनी जगह बनाकर पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेरा है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:05 PM IST
QS MBA Rankings 2026: दुनिया के टॉप 100 बिजनेस स्कूलों में भारत का जलवा, देश के इन तीन IIM ने बनाई जगह, यहां चेक करें नाम

QS MBA Rankings 2026 List: क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2026 (QS MBA Rankings 2026) जारी कर दी गई है.  इस रैंकिंग की टॉप 100 लिस्ट में भारत के तीन आईआईएम (IIM) ने अपनी जगह बनाकर पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेरा है.  इस लिस्ट में आईआईएम बैंगलोर (IIM Bangalore) को दुनिया भर में 52वें स्थान पर रखा गया है. संस्थान का स्कोर 70.2 है. इसी के साथ यह इस साल सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय बिजनेस स्कूल बन गया है.  IIM बैंगलोर पिछले साल की तुलना में एक स्थान ऊपर आया है, जबकि नेशनल लेवर ये अपने रैंकिंग पर बरकरार है. 

14 IIM लिस्ट में शामिल
वहीं, आईआईएम अहमदाबाद (IIM Ahmedabad) ग्लोबल लेवल पर 58वें स्थान पर पहुंच गया. आईआईएम अहमदाबाद को ओवरऑल स्कोर 66.8 मिला है. इसके अलावा आईआईएम कलकत्ता (IIM Calcutta) 64.2 स्कोर के साथ 64वें स्थान पर है.  इन तीन आईआईएम के नाम इस लिस्ट में होना ये साबित करता है कि दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी एमबीए कार्यक्रमों में भारत की उपस्थिति मजबूती से बनी हुई है. इतना ही नहीं, आईआईएम इंदौर (IIM Indore) ने भी अपना परचम लहरा दिया है. संस्थान ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया और 151-200 के लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. कुल मिलाकर 14 भारतीय स्कूल क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में शामिल हुए हैं. 

यहां देखें लिस्ट- 

ये है लिस्ट 

  1. IIM Bangalore- 52

  2. IIM Ahmedabad- 58

  3. IIM Calcutta- 64

  4. IIM Indore- 151–200

  5. IIM Kozhikode- 201–250

  6. IIM Lucknow- 201–250

  7. Woxsen School of Business- 201–250

  8. IIM Udaipur- 251–300

  9. XLRI Xavier School of Management- 251–300

  10. IIFT Delhi- 301+

  11. IMT Ghaziabad- 301+

  12. International Management Institute Kolkata- 301+

  13. MDI Gurgaon- 301+

  14. Somaiya Vidyavihar University- 301+

;