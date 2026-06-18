QS World University Rankings 2027: दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में IIT दिल्ली ने एक बार फिर भारत का परचम लहराया है. देश के इस प्रतिष्ठित संस्थान ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जो QS रैंकिंग के इतिहास में किसी भारतीय संस्थान द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रैंकिंग के बराबर है. यही वजह है कि IIT दिल्ली लगातार दूसरे साल देश के टॉप संस्थान के रूप में अपनी बादशाहत कायम रखने में सफल रहा है. इस संस्थान के अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) और जामिया मिलिया इस्लामिया समेत कई भारतीय संस्थानों ने भी वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है.
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में IIT दिल्ली को वैश्विक स्तर पर 118वीं रैंक मिली है, जो पिछले साल की 123वीं रैंक से बेहतर है. इसके साथ ही भारत के कुल 56 संस्थानों ने इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है, जिससे देश दुनिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले देशों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गया है.
पिछले एक दशक में भारतीय विश्वविद्यालयों की वैश्विक मौजूदगी तेजी से बढ़ी है और 2017 के बाद से रैंकिंग में शामिल भारतीय संस्थानों की संख्या 14 से बढ़कर 52 हो गई है. QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में भारत के कुल 56 संस्थान टॉप लिस्ट में शामिल हुए. IIT दिल्ली ने 118वीं रैंक, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 322वीं, JNU ने 555वीं और जामिया मिलिया इस्लामिया ने 686वीं रैंक हासिल कर अपनी वैश्विक पहचान को और मजबूत किया है.
दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने भी इस साल बेहतर प्रदर्शन किया है. पिछले साल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी 328वें स्थान पर रही थी लेकिन इस बार 322वें स्थान पर पहुंच गई है. बेहतर अकादमिक प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान के चलते विश्वविद्यालय ने अपनी स्थिति मजबूत की है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने भी अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार दर्ज किया है. पिछले साल 558वें स्थान पर JNU था लेकिन इस बार 555वें स्थान पर पहुंच गया है. भारतीय संस्थानों के बीच JNU को 15वीं रैंक मिली है.
दक्षिण दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया पिछले साल 761-770 बैंड में रहा लेकिन इस बार एक लंबी छलांग लगाते हुए वैश्विक स्तर पर 686वीं रैंक हासिल की है. भारतीय संस्थानों में उसे 20वां स्थान मिला है.
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 के नतीजे बताते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं. इस साल रैंकिंग में शामिल आधे से अधिक भारतीय संस्थानों ने अपनी वैश्विक स्थिति में सुधार दर्ज किया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की बढ़ती अकादमिक साख को दर्शाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय विश्वविद्यालयों का लगातार बेहतर प्रदर्शन भारत को एक उभरते हुए वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.