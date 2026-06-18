QS World University Rankings 2027: दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में IIT दिल्ली ने एक बार फिर भारत का परचम लहराया है. देश के इस प्रतिष्ठित संस्थान ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जो QS रैंकिंग के इतिहास में किसी भारतीय संस्थान द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रैंकिंग के बराबर है. यही वजह है कि IIT दिल्ली लगातार दूसरे साल देश के टॉप संस्थान के रूप में अपनी बादशाहत कायम रखने में सफल रहा है. इस संस्थान के अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) और जामिया मिलिया इस्लामिया समेत कई भारतीय संस्थानों ने भी वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है.