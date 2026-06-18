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QS World University Rankings 2027: IIT दिल्ली भारत में नंबर-1, DU, JNU और जामिया समेत 56 संस्थानों का दुनिया में जलवा

QS World University Rankings 2027 में IIT दिल्ली ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. 118वीं रैंक के साथ उसने QS रैंकिंग के इतिहास में किसी भारतीय संस्थान द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रैंकिंग की बराबरी कर ली है. इस उपलब्धि ने IIT दिल्ली को एक बार फिर देश का नंबर-1 संस्थान बना दिया है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 18, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:42 AM IST
QS World University Rankings 2027: IIT दिल्ली भारत में नंबर-1, DU, JNU और जामिया समेत 56 संस्थानों का दुनिया में जलवा
Image Credit: QS World University Rankings 2027

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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