Quiz: एक लड़की की उम्र 26 साल है, लेकिन उसकी मां की उम्र केवल 22 साल है, बताओ कैसे?

GK Quiz: आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज से जुड़ी क्विज लेकर आए हैं. हमारी इस क्विज के सवाल स्टेटिक जीके से जुड़े हुए हैं, जिसके जरिए हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपको जनरल नॉलेज की कितनी समझ है.
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Trending GK Quiz: भारत में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, उसमें स्टेटिक जीके और जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल जरूर पूछे जाते हैं. ऐसे में इस सवालो के जवाब देकर आप स्टेटिक जीके से जुड़े प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने जनरल नॉलेज सेक्शन को काफी मजबूत कर सकते हैं. आप जानते ही होंगे कि इस तरह के सवाल एसएससी, रेलवे, बैंकिग और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप नीचे पूछे गए सवालों के सही जवाब देते हैं, तो आप एग्जाम में जनलर नॉलेज सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे. इसके अलावा आप हमारे इन सवालों को रोजाना नोट करके रख सकते हैं, जिससे आप एग्जाम से पहले इनकी रिवीजन भी कर पाएंगे.
सवाल 1 - क्या आप जानते हैं कि आखिर जनरल डायर (General Dyer) को किसने मारा था?
जवाब 1 -बता दें कि जनरल डायर को उधम सिंह (Udham Singh) ने लंदन जाकर मारा था.
सवाल 2 - बताएं आखिर वो कौन सी जगह है, जहां से लॉर्ड कैनिंग (Lord Canning) ने 1858 में क्राउन ब्रिटिश रूल की घोषणा की थी?
जवाब 2 - दरअसल, क्राउन ब्रिटिश रूल (Crown British Rule) की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में बंगाल से की थी.
सवाल 3 - क्या आप बता सकते हैं कि आखिर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी?
जवाब 3 - बता दें कि मुस्लिम लीग ने भारत से अलग एक नया देश पाकिस्तान बनाने की मांग 1940 में की थी.
सवाल 4 - बताएं आखिर वो कौन सी नदी है, जिसे बिहार का शोक (Sorrow of Bihar) कहा जाता है?
जवाब 4 - दरअसल, कोसी नदी (Kosi River) को बिहार का शोक कहा जाता है.
सवाल 5 - एक लड़की की उम्र 26 साल है, लेकिन उसकी मां की उम्र केवल 22 साल है, बताओ कैसे?
जवाब 5 - दरअसल, वो उस लड़की की सौतेली मां है, इसलिए यह संभव है.