Quiz: एक लड़की की उम्र 30 साल है, लेकिन उसकी मां की उम्र केवल 25 साल है, बताओ कैसे?

GK Quiz Question Answer in Hindi: आज के समय में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे SSC, बैंक, रेलवे आदि को पास करने के लिए सामान्य ज्ञान (General Knowledge) और करेंट अफेयर्स (Current Affairs) की अच्छी समझ जरूरी होती है. इनसे जुड़े सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ रोचक और जानकारी से भरे सवाल लेकर आए हैं, जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं. आपसे अनुरोध है कि इन सवालों को ध्यान से पढ़ें और उनके जवाब देने की कोशिश करें. सभी सवालों के उत्तर नीचे दिए गए हैं, जिन्हें आप नोट करके याद भी कर सकते हैं.

सवाल 1: इंसानों में बांझपन की परेशानी किस विटामिन की कमी से हो सकती है?

उत्तर: जब शरीर में विटामिन E की मात्रा कम हो जाती है, तो इससे प्रजनन से जुड़ी दिक्कतें यानी बांझपन हो सकता है.

सवाल 2: क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day) कब मनाया जाता है?

उत्तर: हर साल 28 फरवरी को भारत में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है.

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सवाल 3: लाल रक्त कणिकाएं (Red Blood Cells) हमारे शरीर में कहां बनती हैं?

उत्तर: यह कणिकाएं हमारे शरीर की हड्डियों के भीतर मौजूद बोन मैरो (अस्थिमज्जा) में बनती हैं.

सवाल 4: जब कोई नेत्रदान करता है, तो आंख का कौन सा हिस्सा दान होता है?

उत्तर: नेत्रदान के दौरान आंखों का कॉर्निया (पर्दा) वाला हिस्सा दान किया जाता है, जिससे किसी की दृष्टि वापस लाई जा सकती है.

सवाल 5: इंडियन नेशनल कांग्रेस किस साल दो भागों में विभाजित हुई थी?

उत्तर: कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल दो हिस्से बने.

सवाल 6: एक लड़की की उम्र 30 साल है लेकिन उसकी मां की उम्र सिर्फ 25 साल है, ये कैसे संभव है?

उत्तर: ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लड़की की सौतेली मां है, इसलिए उसकी उम्र कम हो सकती है.

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