Advertisement
trendingNow13213114
Hindi Newsशिक्षाQuiz: एक लड़की की उम्र 30 साल है, लेकिन उसकी मां की उम्र केवल 25 साल है, बताओ कैसे?

Quiz: एक लड़की की उम्र 30 साल है, लेकिन उसकी मां की उम्र केवल 25 साल है, बताओ कैसे?

General Knowledge Quiz: आज हम आपके लिए एक ऐसी क्विज लेकर आए हैं, जिसके सवाल और जवाब दोनों ही अतरंगी है. इसलिए इन सवालों के जवाब देना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 11, 2026, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Quiz: एक लड़की की उम्र 30 साल है, लेकिन उसकी मां की उम्र केवल 25 साल है, बताओ कैसे?

GK Quiz Question Answer in Hindi: आज के समय में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे SSC, बैंक, रेलवे आदि को पास करने के लिए सामान्य ज्ञान (General Knowledge) और करेंट अफेयर्स (Current Affairs) की अच्छी समझ जरूरी होती है. इनसे जुड़े सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ रोचक और जानकारी से भरे सवाल लेकर आए हैं, जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं. आपसे अनुरोध है कि इन सवालों को ध्यान से पढ़ें और उनके जवाब देने की कोशिश करें. सभी सवालों के उत्तर नीचे दिए गए हैं, जिन्हें आप नोट करके याद भी कर सकते हैं.

सवाल 1: इंसानों में बांझपन की परेशानी किस विटामिन की कमी से हो सकती है?
उत्तर: जब शरीर में विटामिन E की मात्रा कम हो जाती है, तो इससे प्रजनन से जुड़ी दिक्कतें यानी बांझपन हो सकता है.

सवाल 2: क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day) कब मनाया जाता है?
उत्तर: हर साल 28 फरवरी को भारत में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: लाल रक्त कणिकाएं (Red Blood Cells) हमारे शरीर में कहां बनती हैं?
उत्तर: यह कणिकाएं हमारे शरीर की हड्डियों के भीतर मौजूद बोन मैरो (अस्थिमज्जा) में बनती हैं.

सवाल 4: जब कोई नेत्रदान करता है, तो आंख का कौन सा हिस्सा दान होता है?
उत्तर: नेत्रदान के दौरान आंखों का कॉर्निया (पर्दा) वाला हिस्सा दान किया जाता है, जिससे किसी की दृष्टि वापस लाई जा सकती है.

सवाल 5: इंडियन नेशनल कांग्रेस किस साल दो भागों में विभाजित हुई थी?
उत्तर: कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल दो हिस्से बने.

सवाल 6: एक लड़की की उम्र 30 साल है लेकिन उसकी मां की उम्र सिर्फ 25 साल है, ये कैसे संभव है?
उत्तर: ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लड़की की सौतेली मां है, इसलिए उसकी उम्र कम हो सकती है.

सूखी हो तो 2 किलो, गीली हो तो 1 किलो और जल जाए तो 3 किलो, क्या है बताओ?

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

quiz

Trending news

हार के लिए SIR जिम्मेदार! TMC का SC में दावा, कोर्ट ने कहा- नई अर्जी दाखिल करें
Supreme Court
हार के लिए SIR जिम्मेदार! TMC का SC में दावा, कोर्ट ने कहा- नई अर्जी दाखिल करें
जिसका धर्म इजाजत दे, वही शराब पीए... उमर के बयान पर बोलीं महबूबा- महिलाएं को खतरा
CM Omar Abdullah
जिसका धर्म इजाजत दे, वही शराब पीए... उमर के बयान पर बोलीं महबूबा- महिलाएं को खतरा
बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु अधिकारी
suvendu adhikari
बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु अधिकारी
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक
iltija mufti
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक
'देरी नहीं चलेगी', जमानत याचिकाओं पर SC सख्त, सभी HC को दी डेडलाइन तय करने की हिदायत
Supreme Court
'देरी नहीं चलेगी', जमानत याचिकाओं पर SC सख्त, सभी HC को दी डेडलाइन तय करने की हिदायत
PM मोदी की अपील से बदलेगी सोच, परिवार बोले—'कम सोने में भी हो सकती है शादी'
Gold
PM मोदी की अपील से बदलेगी सोच, परिवार बोले—'कम सोने में भी हो सकती है शादी'
ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, जैश ने खुद कबूला तबाही का दर्द; बोला- 'आसमान से बरस रही थी आग'
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, जैश ने खुद कबूला तबाही का दर्द; बोला- 'आसमान से बरस रही थी आग'
सुकेश से गिफ्ट लेना पड़ा भारी! जैकलीन की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर ED का विरोध
sukesh chandra
सुकेश से गिफ्ट लेना पड़ा भारी! जैकलीन की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर ED का विरोध
BBM, Threema और Dust…कम्‍युनिकेशन के लिए आतंकी कर रहे 'अदृश्‍य शक्ति' का इस्‍तेमाल
LeT
BBM, Threema और Dust…कम्‍युनिकेशन के लिए आतंकी कर रहे 'अदृश्‍य शक्ति' का इस्‍तेमाल
भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, अपने गौरव की ओर भी लौटा... सोमनाथ मंदिर में बोले PM Modi
Somnath temple
भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, अपने गौरव की ओर भी लौटा... सोमनाथ मंदिर में बोले PM Modi