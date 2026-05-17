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Hindi Newsशिक्षाQuiz: किस विटामिन की कमी से मुंह से दुर्गंध आने लगती है?

Quiz: किस विटामिन की कमी से मुंह से दुर्गंध आने लगती है?

General Knowledge Quiz : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए क्विज बहुत मददगार साबित हो रहा है. क्विज के ट्रेंडिंग सवालों की मदद से बच्चे अपनी जनरल नॉलेज को मजबूद करने में जुटे हुए हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 17, 2026, 07:50 PM IST
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Quiz: किस विटामिन की कमी से मुंह से दुर्गंध आने लगती है?

Top Gk Questions: क्विज आधुनिक बढ़ाई का एक अहम टूल बन कर उभर रहा है. ये एक ऐसी प्रणाली है, जिसकी मदद से प्रतिभागी बहुत कम वक्त में अपनी जीके को तैयार कर लेते हैं. ऐसे में हम भी आपके लिए ट्रेंडिंग क्विज के कुछ उपयोगी सवाल लेकर आए हैं, जो आपका करियर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं. 

सवाल 1 - किस विटामिन की कमी से होंठ फटने लगते हैं?
जवाब 1 - दरअसल, शरीर में फोलेट (विटामिन B9), राइबोफ्लेविन (विटामिन B2), विटामिन B6 और B12 की कमी से होंठ रूखे और फटने लगते हैं.

जवाब 2 - किस विटामिन की कमी से मुंह से दुर्गंध आने लगती है?
सवाल 2 - अरोरा डेंटल ग्रुप (auroradentalgroup.com) की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जो आपके मुंह के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं. यह होमोसिस्टीन को तोड़ने में भी मदद करता है, एक अमीनो एसिड जो दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है. विटामिन बी12 की कमी से सांसों में दुर्गंध, मुंह में छाले और आपके दांतों को सहारा देने वाले संयोजी ऊतकों के अलग होने की समस्या हो सकती है.

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सवाल 3 - किस विटामिन की कमी से चेहरा काला पड़ने लगता है?
जवाब 3 - विटामिन बी 12 की कमी से त्वचा में नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है, जैसे हाइपरपिग्मेंटेशन, विटिलिगो, कोणीय स्टामाटाइटिस, और बाल और नाखून में परिवर्तन.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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