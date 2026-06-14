अगर आपको इतिहास पढ़ना पसंद है और आप खुद को इतिहास का अच्छा जानकार मानते हैं, तो ये क्विज आपके लिए है. भारत का इतिहास हजारों साल पुराना और बेहद रोचक रहा है. यहां कई महान साम्राज्य, शासक और ऐतिहासिक घटनाएं हुईं, जिन्होंने देश की दिशा और दशा तय की. प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इतिहास से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इतिहास के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब.
1. सवाल- भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
जवाब- चंद्रगुप्त मौर्य.
चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी. उन्होंने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को पराजित कर भारत के पहले विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी.
2. सवाल- कलिंग युद्ध किस शासक के शासनकाल में हुआ था?
जवाब- सम्राट अशोक.
कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था. इस युद्ध में भारी जनहानि हुई, जिसके बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया.
3. सवाल- भारत का "स्वर्ण युग" किस काल को कहा जाता है?
जवाब- गुप्त काल.
गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है. इस दौरान विज्ञान, साहित्य, कला और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी.
4. सवाल- नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था?
जवाब- बिहार.
नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का विश्वप्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था. यहां दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे और इसे उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता था.
5. सवाल- पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी?
जवाब- 1526 ईस्वी में.
पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी. इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी.
6. सवाल- "आइने अकबरी" पुस्तक किसने लिखी थी?
जवाब- अबुल फजल.
अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार थे. उन्होंने "आइने अकबरी" और "अकबरनामा" जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की थी.
7. सवाल- झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस विद्रोह से जुड़ी थीं?
जवाब- 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से.
रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी. उनका नाम भारतीय इतिहास के सबसे वीर योद्धाओं में गिना जाता है.
8. सवाल- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
जवाब- 1885 में.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने की थी. बाद में यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना.
9. सवाल- "करो या मरो" का नारा किसने दिया था?
जवाब- महात्मा गांधी.
महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान "करो या मरो" का नारा दिया था. इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी.
10. सवाल- भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी?
जवाब- 15 अगस्त 1947.
15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था. इसी दिन भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली.