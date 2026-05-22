Quiz: किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं?

GK Quiz In Hindi: आज हम आपको जनरल नॉलेज के ऐसे सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं जा रहे हैं जो आपकी रुटीन लाइफ से तो जुड़े हैं लेकिन शायद ही आपने कभी उनपर गौर किया होगा. यह ऐसे सवाल हैं जो आपसे किसी नौकरी या पढ़ाई के लिए होने वाले रिटिन एग्जाम या फिर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं. अगर आप इन सवालों के जवाब जान लेंगे तो शायद आपके पास उस नौकरी या कॉलेज में एडमिशन के लिए उम्मीद बढ़ सकती है.

सवाल: डूरंड कप का संबंध किस खेल से है ?

जवाब: फुटबॉल

सवाल: भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया ?

जवाब: 1951

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सवाल: इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ?

जवाब: 7

सवाल: भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊँचाई कितनी होती है ?

जवाब: 36000 किलोमीटर

सवाल: किस मुगल शासक ने ” दीन – ए – इलाही ” धर्म चलाया था ?

जवाब: अकबर

सवाल: कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ?

जवाब: बदरुद्दीन तैयब

सवाल: बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है ?

जवाब: कर्नाटक

सवाल: किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी ?

जवाब: गुरु गोविंद सिंह

सवाल: 1928 के बारदोली आन्दोलन का नेतृत्व किसने किया था ?

जवाब: सरदार बल्लभ भाई पटेल

सवाल: पपीता के साथ क्या खाने से आदमी मर सकता है?

जवाब: नींबू

सवाल: भाभा परमाणु अनुसन्धान केंद्र कहां स्थित है ?

जवाब: ट्राम्बे, मुंबई

सवाल: वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ?

जवाब: ऋग्वेद

सवाल: किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं ?

जवाब: उदयपुर

सवाल: किस भारतीय एथलीट को ‘ उड़न परी ‘ के नाम से पुकारा जाता है ?

जवाब: पीटी उषा

सवाल: ‘ बुली ‘ शब्द का प्ररोग किस खेल में किया जाता है ?

जवाब: हॉकी

सवाल: ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला था ?

जवाब: सूरत