Quiz: ऐसा कौन सा फल है जो फ्रिज में रखने पर जहर बन सकता है?

GK Quiz in Hindi: जब भी किसी कंपटीटिव एग्जाम की बात की जाती है तो उसमें जनरल नॉलेज के सवाल जरूर होते हैं.
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General Knowledge Trending Quiz: पढ़ाई की बात आए और जनरल नॉलेज की बात न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. आज हम आपको जीके के ऐसे ही सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम के तो हैं ही लेकिन आसान भी हैं. उनके जवाब ऐसे नहीं हैं जो आपको मालूम न हों लेकिन हां आप उसका अंदाजा न लगा पाएं ऐसा हो सकता है. अगर आप भी अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो फिर तैयार हो जाइए हमारे इन सवालों को पढ़ने और समझने के लिए.
सवाल 1 - टेबल टेनिस का आविष्कार किस देश में किया गया था?
जवाब 1 - टेबल टेनिस का आविष्कार इंग्लैंड में किया गया था.
सवाल 2 - अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहां खोला था?
जवाब 2 - अंग्रेजों ने पहला कारखाना सूरत में खोला था.
सवाल 3 - सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है?
जवाब 3 - सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है.
सवाल 4 - किस जीव की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती हैं?
जवाब 4 - शुतुरमुर्ग की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है.
सवाल 5 - आम की सबसे ज्यादा पैदावार कहां होती है?
जवाब 5 - आम की सबसे ज्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है.
सवाल 6 - ऐसा कौन सा फल है, जो फ्रिज में रखने पर जहर बन सकता है?
जवाब 6 - तरबूज एकमात्र ऐसा फल है, जिसे फ़्रिज में रखने पर वह जहर बन सकता है. फ्रिज में रखने से तरबूज के अंदर जहरीले तत्व बन जाते हैं. इसके स्वाद और प्रकृति में भी बदलाव हो जाता है. अगर काटकर तरबूज को फ्रिज में रख दिया जाए, तो इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है. कटे हुए तरबूज में बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं.
Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.
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