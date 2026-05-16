GK Quiz: कौन था वो राजा जिसने अपने पिता की हत्या करके अपनी मां से कर ली थी शादी?

GK Quiz: भारत में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, उसमें स्टेटिक जीके और जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल जरूर पूछे जाते हैं. ऐसे में इस सवालो के जवाब देकर आप स्टेटिक जीके से जुड़े प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने जनरल नॉलेज सेक्शन को काफी मजबूत कर सकते हैं. आप जानते ही होंगे कि इस तरह के सवाल एसएससी, रेलवे, बैंकिग और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप नीचे पूछे गए सवालों के सही जवाब देते हैं, तो आप एग्जाम में जनलर नॉलेज सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे. इसके अलावा आप हमारे इन सवालों को रोजाना नोट करके रख सकते हैं, जिससे आप एग्जाम से पहले इनकी रिवीजन भी कर पाएंगे.

सवाल 1 - बताएं आखिर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन-सा है?

जवाब 1 - दरअसल, राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है. इसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है. वहीं, गोवा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है. इसका क्षेत्रफल लगभग 3,702 वर्ग किलोमीटर है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 2 - क्या आप बता सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है?

जवाब 2 - बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी. यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था. इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका में स्थित है.

सवाल 3 - बताएं आखिर भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब और किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुई?

जवाब 3 - दरअसल, भारत में पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुई थी.

सवाल 4 - क्या आप जानते हैं कि आखिर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है?

जवाब 4 - बता दें कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति (Jupiter) है. बृहस्पति का Diameter लगभग 1,43,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़ा है. इसके अलावा इसमें 79 से अधिक चंद्रमा हैं, जिनमें सबसे बड़ा गैनिमीड (Ganymede) है, जो स्वयं बुध ग्रह (Mercury) से बड़ा है.

सवाल 5 - किस राजा ने अपने पिता की हत्या करके अपनी मां से शादी की थी?

जवाब 5 - दरअसल, थेब्स के राजा ओडिपस (Oedipus) ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और अपनी मां से विवाह कर लिया था.