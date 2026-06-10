Gk Quiz: कौन सी चीज सुबह हरी, दोपहर को काली, शाम में नीली और रात को सफेद दिखाई देती है?

GK Quiz: भारत में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, उसमें स्टेटिक जीके और जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल जरूर पूछे जाते हैं. ऐसे में इस सवालो के जवाब देकर आप स्टेटिक जीके से जुड़े प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने जनरल नॉलेज सेक्शन को काफी मजबूत कर सकते हैं. आप जानते ही होंगे कि इस तरह के सवाल एसएससी, रेलवे, बैंकिग और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप नीचे पूछे गए सवालों के सही जवाब देते हैं, तो आप एग्जाम में जनलर नॉलेज सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे. इसके अलावा आप हमारे इन सवालों को रोजाना नोट करके रख सकते हैं, जिससे आप एग्जाम से पहले इनकी रिवीजन भी कर पाएंगे.
सवाल 1 - क्या दूध पीने से हार्ट अटैक आ सकता है?
जवाब 1 - रोजाना एक गिलास दूध पीने वालों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रहता है. इसलिए दिल की बीमारियों का रिस्क कम रहता है.
सवाल 2- हार्ट के मरीजों को क्या खाना चाहिए?
जवाब 2- खाने के अधिकांश हिस्से में सब्जियां और फल शामिल होने चाहिए, और साबुत अनाज एवं उनके साथ स्वस्थ प्रोटीन के स्रोत थोड़ी मात्रा में होने जरूरी हैं.
सवाल 3- कौन सा फल खाने से दिल मजबूत होता है?
जवाब 3- चुकंदर का सेवन करने से हार्ट ब्लॉकेज की आशंका को बहुत कम होती है.
सवाल 4- दिल को मजबूत करने के लिए कौन सा जूस पीना चाहिए?
जवाब 4- अपने हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए इसे चुकंदर और लाल अंगूर के साथ ब्लेंड करें. इन फलों का कॉम्बिनेशन हार्ट के काम को बढ़ावा देने के लिए अच्छा है.
सवाल 5- ऐसा क्या सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है?
जवाब 5- इस सवाल का जवाब है 'अभी समय क्या है?' या 'अभी कितने बजे हैं?'
सवाल 6- क्या सरसों का तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है?
जवाब 6- अगर हम बात हाई कोलेस्ट्रॉल की करें तो, सरसों का तेल खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है.
सवाल 7- दूध के साथ क्या खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा जाता है?
जवाब 7- दूध के साथ उड़द की दाल खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा जाता है.
सवाल 5 - कौन सी चीज सुबह हरी, दोपहर को काली, शाम में नीली और रात को सफेद दिखाई देती है?
जवाब 5 - दरअसल, शैवाल (Algae) वो चीज है, जो सुबह हरा, दोपहर को काला, शाम में नीला और रात को सफेद दिखाई देता है.