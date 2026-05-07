1930 की दोपहर में टैगोर और आइंस्टीन की वो रहस्यमयी मुलाकात; जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी किया था कवर

Tagore and Einstein historic meeting: साल 1930 की एक गर्म दोपहर में दुनिया के दो बड़े दिमाग आमने-सामने बैठे थे. एक तरफ भारत के महान कवि और विचारक रविंद्र नाथ टैगोर थे. दूसरी तरफ मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन मौजूद थे. ये मुलाकात जर्मनी के बर्लिन के पास कैपूथ में आइंस्टीन के घर पर हुई थी. उस समय टैगोर यूरोप यात्रा पर थे. वे अपने रिलिजन ऑफ मैन विचार को लोगों तक पहुंचा रहे थे. वहीं आइंस्टीन विज्ञान की दुनिया में बड़ा नाम बन चुके थे. दोनों की बातचीत इतनी खास रही कि बाद में इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई. न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस पर खबर छापी थी. लोगों ने इस मुलाकात को दो ग्रहों की बातचीत जैसा बताया था.

इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल था. क्या सच इंसान से अलग भी मौजूद रहता है, या फिर इंसान की सोच से ही सच बनता है. आइंस्टीन का मानना था कि दुनिया की सच्चाई इंसान के होने या न होने पर नहीं बदलती है. उनका कहना था कि अगर कोई चीज मौजूद है तो वह बिना इंसान के देखने पर भी वैसी ही रहेगी. दूसरी तरफ टैगोर ने भारतीय दर्शन का सहारा लिया. उन्होंने कहा कि सच और दुनिया को इंसान अपनी चेतना से समझता है. यानी जो हम देखते और महसूस करते हैं. वही हमारी सच्चाई बनती है. दोनों की सोच अलग थी. लेकिन बातचीत पूरी शांति और सम्मान के साथ हुई.

संगीत और सुंदरता पर भी चर्चा

बात सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रही, दोनों ने संगीत और सुंदरता पर भी चर्चा की थी. टैगोर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात की, उन्होंने कहा कि इसमें नियम होते हुए भी कलाकार को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है. आइंस्टीन ने कहा कि यूरोप का संगीत अब पहले जैसा खुला नहीं रहा. उसमें कठोरता बढ़ गई है. इसके बाद दोनों ने सुंदरता पर अपनी राय रखी. आइंस्टीन ने सवाल किया कि अगर दुनिया में इंसान ही न हों तो क्या कोई मूर्ति सुंदर कहलाएगी. टैगोर ने जवाब दिया कि सुंदरता भी इंसान की चेतना से जुड़ी होती है. यानी जब तक महसूस करने वाला इंसान है. तभी तक सुंदरता का अर्थ है.

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भाषा और सोच का फर्क

हालांकि दोनों की बातचीत आसान नहीं थी. बाद में आइंस्टीन ने कहा था कि भाषा और सोच के फर्क की वजह से बातचीत पूरी तरह सफल नहीं रही. लेकिन टैगोर इस मुलाकात से काफी प्रभावित थे. उन्होंने आइंस्टीन को बेहद सरल और जिज्ञासु इंसान बताया. दोनों की मुलाकात सिर्फ एक बार नहीं हुई थी. 1930 और 1931 के बीच उनकी कम से कम तीन बार बातचीत हुई. बाद में वे बर्लिन और न्यूयॉर्क में भी मिले. हर मुलाकात में दोनों ने अलग-अलग विषयों पर अपने विचार साझा किए.

आज भी यह बातचीत दुनिया भर में याद की जाती है. इसकी वजह सिर्फ विज्ञान या दर्शन नहीं है. बल्कि यह दिखाती है कि अलग सोच रखने वाले लोग भी सम्मान के साथ चर्चा कर सकते हैं. टैगोर और आइंस्टीन की सोच कई जगह अलग थी. फिर भी दोनों एक-दूसरे की बात को ध्यान से सुनते थे. यही वजह है कि उनकी यह मुलाकात इतिहास की सबसे खास बौद्धिक चर्चाओं में गिनी जाती है. यह कहानी आज भी लोगों को सोचने और सवाल पूछने की प्रेरणा देती है.

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