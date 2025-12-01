Advertisement
‘Aura Farming’ और ‘Biohack’ को पीछे छोड़ ‘Rage Bait’ बना वर्ड ऑफ द ईयर, क्या आप जानते हैं इसका मतलब

Word of the Year 2025: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के वर्ड ऑफ द ईयर 2025 की रेस ‘Rage Bait’ ने जीत ली है. उसने इस जंग में ‘Aura Farming’ और ‘Biohack’ को पीछे छोड़ दिया. क्या आप इस शब्द का अर्थ जानते हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 01, 2025, 11:41 PM IST
What is Word of the Year 2025: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (OUP) ने 2025 के लिए अपना वार्षिक वर्ड ऑफ द ईयर  घोषित कर दिया है. तीन दिनों तक चली वोटिंग के बाद निकले नतीजों के आधार इस साल rage bait को यह खिताब दिया गया. इस साल ये शब्द उन तीन विकल्पों में से चुना गया. मुकाबले में शामिल अन्य 2 शब्द aura farming” और “biohack” थे. 

रिपोर्ट के मुताबिक, 3 दिनों तक चले मतदान में 30 हजार से ज्यादा लोगों ने भाग लिया. इसके बाद भाषा डेटा विश्लेषण और लोगों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए OUP ने rage bait को विजेता शब्द घोषित किया. 

क्या है 'Rage Bait' शब्द का अर्थ?

OUP के अनुसार, rage bait का मतलब वह ऑनलाइन सामग्री होती है, जिसे जान-बूझकर इस तरह निर्मित किया जाता है कि वो लोगों में गुस्सा, नाराजगी या आक्रोश जगाए. इस तरह के कंटेंट बनाने का असल मकसद सोशल मीडिया पर अधिक लाइक, कमेंट और शेयर पाना होता है. ऐसा करके दर्शकों का एंगेजमेंट टाइम बढ़ाने की कोशिश की जाती है. 

संक्षेप में कहें तो clickbait जहां जिज्ञासा जगाने वाले शब्द के लिए इस्तेमाल होता है. वहीं rage bait उन भावनाओं को भड़काने का तरीका है, जो जल्दी वायरल होती हैं. 

वर्ष 2025 में Rage Bait क्यों बना इतना प्रचलित?

असल में इस साल सोशल मीडिया, समाचार और डिजिटल प्लेटफार्मों पर गुस्सा-भड़काने वाली पोस्ट, विवादित हेडलाइन और लोगों को नाराज करने वाले कंटेंट का ज्यादा प्रवाह देखने को मिला. ऐसे माहौल में rage bait, दर्शकों की भावनाओं को भड़काने और तेजी से साझा होने वाले कंटेंट को चिह्नित करने वाला शब्द बन गया. 

OUP के डेटा के अनुसार, पिछले 12 महीनों में rage bait का उपयोग तीन गुना बढ़ गया है. OUP के अध्यक्ष Casper Grathwohl का कहना है कि rage bait की बढ़ती लोकप्रियता इस बात का संकेत है कि अब इंटरनेट सिर्फ हमारा ध्यान पाने का जरिया नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं को भड़काने और नियंत्रित करने का हथियार बन चुका है.

पिछले साल कौन सा शब्द बना वर्ड ऑफ द ईयर?

बताते चलें कि OUP ने पिछले साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर brain rot को चुना था, इसका मतलब लगातार ऑनलाइन कंटेंट देखने से होने वाली मानसिक थकावट और निराशा को दर्शाता था. वहीं इस साल 2025 का Word of the Year rage bait इस बात का प्रतीक है कि हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां कंटेंट सिर्फ जानकारी देने या मनोरंजन करने का माध्यम नहीं रहा. वह हमारे गुस्से, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को भड़काने का जरिया भी बन गया है.

Oxford का चुनाव हमें यह याद दिलाता है कि हमें ऑनलाइन हर पोस्ट, हर हेडलाइन के पीछे की मंशा पर सोचना चाहिए.  क्या यह सिर्फ जानकारी दे रही है, या हमें उकसा रही है? rage bait का बढ़ता प्रचलन एक चेतावनी है कि हमें सोशल मीडिया के चकनाचूर नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरूक और समझदारी से काम लेना चाहिए.

