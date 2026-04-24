Raghav Chadha Education: कितने पढ़े-लिखे हैं राघव चड्ढा? जानिए किस टॉप यूनिवर्सिटी से ली है डिग्री

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा ने छह अन्य सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर BJP में शामिल हो गए है. इसी बीच लोगों के मन में एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर राघव चड्ढा कितने पढ़े-लिखे हैं? उनकी पढ़ाई और करियर की कहानी काफी दिलचस्प है. राजनीति में तेज छवि के साथ-साथ उनकी मजबूत एजुकेशनल बैकग्राउंड भी उन्हें खास बनाती है. आइए जानते हैं कि उन्होंने कहां से पढ़ाई की और कैसे अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

कहां से की पढ़ाई?

राघव चड्ढा की स्कूली पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई में आगे बढ़ते हुए उन्होंने 2011 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) पूरी की. यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का रुख किया. इस प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना उनकी प्रोफाइल को और मजबूत बनाता है और उन्हें पढ़ाई के मामले में कई नेताओं से आगे खड़ा करता है.

शुरुआती करियर कैसा रहा?

पढ़ाई पूरी करने के बाद राघव चड्ढा ने अपने करियर की शुरुआत चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में की. उन्होंने डेलॉयट जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम किया और कॉर्पोरेट दुनिया का अनुभव हासिल किया. कुछ समय बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आम आदमी पार्टी से जुड़ गए. अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर उन्होंने 2012 के लोकपाल बिल के ड्राफ्ट में भी अहम भूमिका निभाई. उनकी तेज सोच, साफ बोलने का अंदाज और काम करने की क्षमता ने उन्हें राजनीति में तेजी से आगे बढ़ाया.

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कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की?

राघव चड्ढा के नाम सबसे युवा राज्यसभा सांसद बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. उन्हें 2022 में पंजाब से राज्यसभा के लिए चुना गया था. इसके अलावा उन्होंने संसद की फाइनेंस कमेटी में सदस्य के रूप में भी काम किया है, जहां देश की आर्थिक नीतियों पर नजर रखी जाती है. उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2023 में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी की. इस तरह पढ़ाई, करियर और निजी जीवन हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है.