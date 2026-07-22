/10 साल में 152 पेपर लीक, शिक्षा बजट से ज्यादा NEET छात्र पर खर्च... राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

राहुल गांधी का कहना है कि एक छात्र द्वारा 3 से 5 साल तक रोजाना करीब 10 घंटे तक तैयारी की जाती है, लेकिन फिर उन्हें बताया जाता है कि 40 लाख में पेपर खरीदा जा सकता है. ऐसे में छात्र का मेहनत करने का क्या फायदा. प्रदर्शन कर रहे छात्र यही सवाल कर रहे हैं. क्यों 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पेपर लीक से नुकसान हुआ और फिर क्यों किसी को सजा नहीं मिली. गरीब वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए घटना भूलने वाली नहीं है. देश में जो 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, उससे करीब 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं.