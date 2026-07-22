/10 साल में 152 पेपर लीक, शिक्षा बजट से ज्यादा NEET छात्र पर खर्च... राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

Rahul Gandhi's Press Conference Amidst Student Protests: जिस प्रदर्शन की शुरुआत नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने की थी उसमें अब भारत की राजनीति उबाल देखने को मिल रहा है. 21 जुलाई 2026 को राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया था जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया. हालांकि, इसके बाद भी राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में रहे और लगातार चल रहे पेपर लीक प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं.
इसके तहत उन्होंने 22 जुलाई, बुधवार 2026 को काली पट्टी बांधकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने इस दौरान नीट पेपर लीक प्रदर्शन को लेकर चर्चा की. साथ ही जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विरोध भी जताया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कई बड़े बयान दिए.
राहुल गांधी का कहना है कि एक छात्र द्वारा 3 से 5 साल तक रोजाना करीब 10 घंटे तक तैयारी की जाती है, लेकिन फिर उन्हें बताया जाता है कि 40 लाख में पेपर खरीदा जा सकता है. ऐसे में छात्र का मेहनत करने का क्या फायदा. प्रदर्शन कर रहे छात्र यही सवाल कर रहे हैं. क्यों 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पेपर लीक से नुकसान हुआ और फिर क्यों किसी को सजा नहीं मिली. गरीब वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए घटना भूलने वाली नहीं है. देश में जो 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, उससे करीब 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं.
राहुल गांधी के अनुसार 10 साल के अंदर देश में करीब 152 पेपर लीक हुए हैं जो कि 300 तक भी हो सकता है लेकिन उसका पता नहीं लग सका है. पेपर लीक की जानकारी होने के बाद भी इस मामले में किसी को सजा नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य खतरे में है.
राहुल गांधी की ओर से ये भी दावा किया गया कि जितना खर्च सरकार की ओर से पूरे शिक्षा बजट पर किया जाता है उतना तो एक परिवार एक परीक्षा पर खर्च कर देता है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार का एजुकेशन बजट 1.4 लाख करोड़ है. जबकि, 1.32 लाख करोड़ रुपये भारतीय परिवार की ओर से नीट परीक्षा के लिए छात्र पर खर्च कर दिया जाता है.
पहली मांग- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा.
दूसरी मांग- छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले जवाबदेह हो और उन पर कार्रवाई की जाए.
तीसरी मांग- प्रधानमंत्री छात्रों से माफी मांगे
राहुल गांधी ने पेपर लीक को लेकर कहा कि धर्मेंद्र प्रधान फेल हो चुके हैं और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था नष्ट कर दी है. सरकार द्वारा इसी शिक्षा बजट के लिए साल भर टैक्स लिया जाता है. ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का भविष्य बेहतर हो सके. उन्हें एजुकेशन, नौकरियां देने की जिम्मेदारी होनी चाहिए.