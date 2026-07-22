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10 साल में 152 पेपर लीक, शिक्षा बजट से ज्यादा NEET छात्र पर खर्च... राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

Rahul Gandhi's Press Conference Amidst Student Protests: देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर एक अलग ही माहौल बना हुआ है. दिल्ली में छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है. इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 22, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:50 PM IST
10 साल में 152 पेपर लीक, शिक्षा बजट से ज्यादा NEET छात्र पर खर्च... राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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