'या तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाएं या खुद जवाबदेही लीजिए...', NEET एग्जाम लीक पर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी

NTA NEET Paper Leak Controversy: भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET को लेकर मचा विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है. 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़े इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है. राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार छात्रों के साथ न्याय करना चाहती है, तो या तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाया जाए या फिर पीएम मोदी खुद इसकी जिम्मेदारी लें.

दरअसल, नीट पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों ने पूरे देश में छात्रों और अभिभावकों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. लाखों छात्रों ने सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद परीक्षा दी थी. किसी ने आर्थिक तंगी में रहकर तैयारी की, तो किसी ने गांवों और छोटे कस्बों से बड़े सपने लेकर इस परीक्षा में हिस्सा लिया, लेकिन पेपर लीक की खबरों ने उनकी मेहनत और भरोसे दोनों को झकझोर दिया.

एक्स पर राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो

अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से राहुल गांधी ने एक वीडियो को साझा किया है. इसके साथ उन्होंने एक कैप्शन भी दिया जिसमें लिखा है- '22 लाख NEET छात्रों के साथ धोखा हुआ है. लेकिन मोदी जी इस पर एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं. धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत हटाओ, या खुद जिम्मेदारी लो. मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी बर्खास्त करो.'

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नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने वीडियो के जरिए कहा- 'नीट में दो साल 22 लाख छात्रों ने काम किया, दिन-रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई. पूरा देश जानता है एग्जाम से दो दिन पहले WhatsApp पर नीट का पेपर बांटा जा रहा था. धर्मेंद्र प्रधान जी, एजुकेशन मंत्री कहते हैं कि मेरा कुछ लेना-देना नहीं. कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था उन्होंने कहा कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है.'

NEET के 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है। पर मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोल रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी हटाइए, या जवाबदेही ख़ुद लीजिए। Modi ji, SACK Dharmendra Pradhan ji NOW. pic.twitter.com/6FRMMa8AI8 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 16, 2026

इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही और लगातार जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा, 'जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो, तब सरकार की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल बन जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन NEET जैसे गंभीर मामले पर अब तक खामोश हैं. आखिर छात्रों को जवाब कौन देगा?'

कांग्रेस नेता ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में लगातार पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की घटनाएं सामने आई हैं. ऐसे में केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिम्मेदारी तय करनी होगी. NEET विवाद ने देश में परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. छात्रों का कहना है कि अगर मेहनत के बजाय पैसे और पहुंच के दम पर परीक्षा का परिणाम प्रभावित होगा, तो ईमानदारी से तैयारी करने वाले युवाओं का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा.

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