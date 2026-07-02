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Heavy Rain Alert: नवी मुंबई समेत रायगढ़ जिले के सभी स्कूल बंद, IMD की चेतावनी के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भारी बारिश और IMD की चेतावनी के बाद 2 जुलाई को सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. नवी मुंबई के पनवेल और उरण क्षेत्र भी आदेश में शामिल हैं. जानें किन इलाकों में छुट्टी घोषित हुई और प्रशासन ने क्या निर्देश दिए.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 02, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:13 AM IST
Heavy Rain Alert: नवी मुंबई समेत रायगढ़ जिले के सभी स्कूल बंद, IMD की चेतावनी के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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