/Heavy Rain Alert: नवी मुंबई समेत रायगढ़ जिले के सभी स्कूल बंद, IMD की चेतावनी के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 जुलाई 2026 को जिले के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है. यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है. आदेश जिले के सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों पर लागू होगा. इसमें नवी मुंबई के पनवेल और उरण क्षेत्र के स्कूल भी शामिल हैं.
रायगढ़ के जिला कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि खराब मौसम को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच रायगढ़ जिले के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है. प्रशासन के अनुसार, लगातार बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो चुका है. इसी वजह से स्थानीय प्रशासन और तहसीलदारों से मिली रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है, ताकि छात्र सुरक्षित रहें और उन्हें खराब मौसम में स्कूल जाने का जोखिम न उठाना पड़े.
प्रशासन के आदेश के अनुसार अलीबाग, पनवेल, उरण, श्रीवर्धन, ताला, पोलादपुर समेत रायगढ़ जिले के अन्य प्रभावित क्षेत्रों के सभी स्कूल बुधवार को छात्रों के लिए बंद रहेंगे. हालांकि यह आदेश केवल विद्यार्थियों पर लागू होगा. स्कूलों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है.
जिला प्रशासन ने फिलहाल केवल 2 जुलाई के लिए स्कूल बंद रखने की घोषणा की है. यदि अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहती है और मौसम में सुधार नहीं होता है, तो आगे भी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया जा सकता है. हालांकि 3 जुलाई या उसके बाद के लिए अभी तक कोई आधिकारिक छुट्टी घोषित नहीं की गई है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी एडवाइजरी का पालन करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और लगातार बारिश के दौरान सतर्क रहें. साथ ही मौसम से जुड़े नए अपडेट पर नजर बनाए रखें.