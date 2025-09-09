RRB Group D Exam Date: 17 नवंबर से शुरू हो रही रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड

RRB Group D Exam Schedule: भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB Group D भर्ती परीक्षा 2025 (RRB Group D Exam Date) डेट जारी कर दिया है. जारी नोटिस के अनुसार, परीक्षा 17 नवंबर 2025 से शुरू होगी और दिसंबर के आखिरी तक अलग-अलग चरणों में आयोजित की जाएगी. इस भर्ती परीक्षा के तहत कुल 32,438 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

कब जारी होगा एडमिट कार्ड और सिटी इंटिमेशन लेटर?

नोटिफिकेशन के अनुसार, परीक्षा के लिए शहर (City Intimation Slip) की जानकारी एग्जाम से 10 दिन पहले सभी संबंधित RRB वेबसाइट्स पर जारी की जाएगी. वहीं, एडमिट कार्ड (Hall Ticket) परीक्षा से चार दिन पहले यानी की 11 या 12 नवंबर 2025 को जारी किया जा सकता है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहें.

जरूर पढ़ें

परीक्षा डेट- 17 नवंबर से दिसंबर आखिरी तक

City Intimation Slip - परीक्षा से 10 दिन पहले

Admit Card- परीक्षा से 4 दिन पहले

परीक्षा अवधि- 90 मिनट (Negative Marking: ⅓)

चयन प्रक्रिया- CBT, PET, DV (डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन), Medical

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा डेट कैसे चेक करें?

आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की डेट संभावित है. इसमें बदलाव किए जा सकते हैं.

आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का शेड्यूल चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आरआरबी बिलासपुर या मुंबई की आधिकारिक वेबसाइट rrbbilaspur.gov.in या rrbmumbai.gov.in पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको Notice सेक्शन में जाना है.

यहां आपको सबसे ऊपर 'Notice Regarding Tentative Schedule Of Computer Based Test (CBT) For Various Posts in Level 1 of 7th CPC Pay Matrix Under CEN 08/2024' लिखा हुआ मिल जाएगा.

अब आप इसपर क्लिक करके इसे ओपन कर लें PDF डाउनलोड कर लें.

Notice Link-