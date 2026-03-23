RBSE Class 10th Board Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी होने की डेट कंफर्म, आरबीएसई के इस लिंक से मैट्रिक परिणाम कर पाएंगे चेक

RBSE Rajasthan Class 10th Board Result 2026: राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का इंतजार बस खत्म होने वाला है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Rajasthan Board of Secondary Education) यानी आरबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. इसकी तारीख को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है. राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने आरबीएसई 10वीं परीक्षा के रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है. राजस्थान बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी से 28 फरवरी तक किया था. इस बोर्ड की 10वीं परीक्षा में लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. राजस्थान बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट की घोषणा डेट का ऐलान हो गया है. राजस्थान बोर्ड कब 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा? राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा कितने बजे तक की जाएगी? 10वीं के स्टूडेंट्स कैसे रिजल्ट चेक कर सकते हैं? राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक करने का लिंक कौन सा होगा? आइए आरबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट से संबंधित डिटेल्स जानते हैं.

Rajasthan Board Result 2026: 10वीं का रिजल्ट कब तक होगा जारी?

राजस्थान बोर्ड की ओर से 10वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा 24 मार्च 2026 को की जाएगी. इसे लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कंफर्म किया है. दोपहर 1 बजे तक बोर्ड की ओर से 10वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी. इससे पहले कक्षा 5वीं और 8वीं परीक्षा के रिजल्ट की तारीख कंफर्म की जा चुकी है. 24 मार्च को राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट भी घोषित करेगा.

RBSE 10th Board Result 2026: कहां से चेक करें 10वीं रिजल्ट?

10वीं (माध्यमिक) की परीक्षाएं के रिजल्ट की घोषणा 24 मार्च को दोपहर 1 बजे की जाएगी. इस साल 30 हजार 915 परीक्षकों द्वारा 10वीं की कॉपियों की जांच की गई है. 10वीं स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट- rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं. रिजल्ट की घोषणा के बाद इस वेबसाइट पर परिणाम चेक कर सकेंगे.

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Rajasthan 10th Board Result: कैसे चेक और डाउनलोड कर सकेंगे 10वीं का स्कोरकार्ड?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं. होमपेज पर 'Secondary Exam Result 2026' या RBSE 10th Board Result शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद लिंक के माध्यम से नया पेज ओपन होगा. स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर सबमिट करके रिजल्ट चेक कर पाएंगे. रिजल्ट देखने के अलावा स्कोरकार्ड को भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे.

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