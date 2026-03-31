राजस्थान बोर्ड टॉप करने के बाद भी खुशियां अधूरी, घर में सन्नाटा; रिजल्ट से 10 दिन पहले 12वीं टॉपर निकिता की हुई मौत

Rajasthan Board Class 12 Topper Nikita Story: राजस्थान बोर्ड रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है और इस परीक्षा में टॉप करने वाली निकिता की कुछ दिन पहने मौत हो गई है. आइए जानते हैं किस वजह से मौत हुई और कितने प्रतिशत अंक हासिल किए.
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Rajasthan Board Class 12 Topper Nikita Story: राजस्थान बोर्ड ने 12वीं क्लास के परिणामों की घोषणा कर दी है. राज्य में हर तरफ परीक्षा देने वाले पास छात्रों के बीच खुशी का माहौल बना हुआ है और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया है वहां भी माहौल खुशनुमा है लेकिन राजस्थान में एक गली ऐसी भी है जहां सन्नाटा है. खुशियों ने दरवाजे पर दस्तक तो दी है लेकिन देरी 10 दिनों की रही है. दरअसल, 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली एक छात्रा के घर में दुख का माहौल है. जहां ढोल-बाजे और मिठाइयों से एक दूसरे का मुंह मीठा किया जाता, उस घर की रौनक की वजह बनने वाली 12वीं की टॉपर निकिता अब इस खुशी को एंजॉय करने के लिए मौजूद नहीं है.
किसे पता था कि जो लड़की पूरे राज्य में टॉप करके अपने परिवार का नाम ऊंचा करेगी वो खुद अपने मेहनत का फल देखने के लिए जीवित नहीं होगी. राजस्थान बोर्ड ने 31 मार्च 2026 को 12वीं के रिजल्ट की घोषणा की और 93.88% अंक के साथ निकिता नामक छात्रा ने टॉप किया.
राजस्थान 12वीं बोर्ड टॉपर निकिता अपने परिणाम देखने को जीवित नहीं है. राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल रावला की छात्रा निकिता ने 12वीं 93.88% अंक हासिल करने के साथ टॉप किया है. दस दिन पहले यानी 20 मार्च को श्रीगंगानगर के 7 KN रावला की रहने वाली निकिता की मौत किसी बीमारी के चलते हो गई.
दिहाड़ी मजदूरी करने वाले माता-पिता की बिटिया निकिता को हेपेटाइटिस और शुगर जैसी बीमारी थी जिसके कारण निकिता की मौत हुई. आज अगर वो जिंदा होती तो घर में खुशी का एक अलग माहौल होता लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.
बात करें इस साल राजस्थान 12वीं बोर्ड रिजल्ट की तो साइंस स्ट्रीम के करीब 2.3 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे. आर्ट्स के करीब 6 लाख और कॉमर्स के 30 हजार से अधिक स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे. पास होने वालों छात्रों का प्रतिशत, साइंस स्ट्रीम में 96.42% छात्राओं और 92.64% छात्रों का रहा. कॉमर्स में 99.51% छात्राएं और 98.66% छात्र रहे. जबकि, आर्ट्स में 98.95% छात्राएं और 95.80% छात्राओं ने 12वीं परीक्षा पास की है.
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