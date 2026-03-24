Shala Darpan 5th 8th Results 2026: राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम आज करेगा जारी, रिजल्ट की पूरी डिटेल्स यहां

RBSE Shala Darpan 5th 8th Results 2026: राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट को लेकर इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर बस कुछ ही देर में परिणामों की घोषणा कर देगा. बोर्ड की ओर से पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि वो राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 24 मार्च को जारी करेंगे. शालादर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट और राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. राजस्थान बोर्ड द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षा की घोषणा भी की जाएगी. 24 मार्च को दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री, अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा का ऐलान किया जाएगा.

कहां से चेक करें 5वीं और 8वीं का रिजल्ट?

राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट को ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकेंगे. शालादर्पण की आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in पर रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. इस वेबसाइट के अलावा rajpsp.nic.in या rajeduboard.rajasthan.gov.in पर भी 5वीं और 8वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट की घोषणा होने के बाद परिणाम चेक करने का डायरेक्ट लिंक इन आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव हो जाएगा.

कैसे चेक करें राजस्थान 5वीं और 8वीं बोर्ड रिजल्ट?

सबसे पहले माता-पिता या परीक्षार्थियों को शालादर्पण की आधिकारिक वेबसाइट या बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा. Add Zee News as a Preferred Source स्टूडेंट्स rajshaladarpan.nic.in या rajpsp.nic.in पर जा सकते हैं. होमपेज पर क्लास 5वीं और 8वीं रिजल्ट का एक्टिव लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा और यहां से स्कोरकार्ड को डाउनलोड भी कर सकेंगे.

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