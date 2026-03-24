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Shala Darpan 5th 8th Results 2026: राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम आज करेगा जारी, रिजल्ट की पूरी डिटेल्स यहां

RBSE Shala Darpan 5th 8th Results 2026: राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणामों की घोषणा आज यानी 24 मार्च, मंगलवार 2026 को करेगा. दोपहर 1 बजे तक नतीज जारी कर दिए जाएंगे. शाला दर्पण 5वीं 8वीं परिणाम 2026 को चेक और डाउनलोड करने के लिए ये सरल तरीका अपना सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 24, 2026, 12:21 PM IST
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RBSE Shala Darpan 5th 8th Results 2026
RBSE Shala Darpan 5th 8th Results 2026

RBSE Shala Darpan 5th 8th Results 2026: राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट को लेकर इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर बस कुछ ही देर में परिणामों की घोषणा कर देगा. बोर्ड की ओर से पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि वो राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 24 मार्च को जारी करेंगे. शालादर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट और राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. राजस्थान बोर्ड द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षा की घोषणा भी की जाएगी. 24 मार्च को दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री, अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा का ऐलान किया जाएगा. 

कहां से चेक करें 5वीं और 8वीं का रिजल्ट?

राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट को ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकेंगे. शालादर्पण की आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in पर रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. इस वेबसाइट के अलावा rajpsp.nic.in या rajeduboard.rajasthan.gov.in पर भी 5वीं और 8वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट की घोषणा होने के बाद परिणाम चेक करने का डायरेक्ट लिंक इन आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव हो जाएगा.

कैसे चेक करें राजस्थान 5वीं और 8वीं बोर्ड रिजल्ट?

  1. सबसे पहले माता-पिता या परीक्षार्थियों को शालादर्पण की आधिकारिक वेबसाइट या बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा.

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  2. स्टूडेंट्स rajshaladarpan.nic.in या rajpsp.nic.in पर जा सकते हैं.

  3. होमपेज पर क्लास 5वीं और 8वीं रिजल्ट का एक्टिव लिंक शो होगा.

  4. उस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करना होगा.

  5. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा और यहां से स्कोरकार्ड को डाउनलोड भी कर सकेंगे. 

 

ये भी पढ़ें- कक्षा 5वीं और 8वीं रिजल्ट के तुरंत अपडेट या अन्य 10वीं परीक्षा के परिणाम संबंधित जानकारी के लिए इस लिंक (Rajasthan Board Result 2026) पर क्लिक कर सकते हैं.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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