राजस्थान के 40 लाख बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी! खाते में आएंगे 600 रुपये, लेकिन एक छोटी सी चूक से अटक सकता है पैसा

Rajasthan govt school uniform scheme 600 rupees: राजस्थान में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत देने वाली योजना शुरू की है. नए सत्र 2026-27 में सरकारी स्कूलों के छात्रों को आर्थिक मदद दी जाएगी. इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले करीब 40 लाख बच्चों को 600 रुपये दिए जाएंगे. यह पैसा बच्चों की यूनिफॉर्म और जरूरी खर्चों के लिए है. इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को काफी सहारा मिलेगा.

सरकार ने यह भी तय किया है कि पैसा सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजा जाएगा. इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT का इस्तेमाल होगा. इससे बीच में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम हो जाती है. इस योजना के लिए करीब 250 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इससे साफ है कि सरकार इसे बड़े स्तर पर लागू कर रही है.

क्या हैं जरूरी शर्तें?

लेकिन इस योजना का फायदा लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं. सबसे अहम बात यह है कि छात्र का जन आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है, तो पैसा खाते में नहीं आएगा. कई छात्रों के खाते अभी तक लिंक नहीं हैं. कुछ मामलों में बैंक की जानकारी भी गलत पाई गई है, जैसे गलत IFSC कोड या बंद खाता. ऐसे में भुगतान अटक सकता है.

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इसके अलावा शाला दर्पण पोर्टल पर भी वेरिफिकेशन जरूरी किया गया है. जिन छात्रों का जनाधार वेरिफाई नहीं हुआ है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है. कई बार अभिभावकों का जन आधार नहीं बना होता या अपडेट नहीं होता, जिससे प्रक्रिया अधूरी रह जाती है. इसलिए समय रहते सभी जरूरी जानकारी पूरी करना जरूरी है.

शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि सभी छात्रों की जानकारी जल्दी से सही करवाई जाए. जनाधार लिंकिंग और वेरिफिकेशन का काम तेजी से पूरा किया जाए. ताकि कोई भी बच्चा इस योजना से वंचित न रह जाए. अगर सभी दस्तावेज सही होंगे, तो छात्रों को समय पर पैसा मिल जाएगा और वे अपनी पढ़ाई आसानी से जारी रख सकेंगे.

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