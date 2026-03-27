RPSC SI PET Exam: राजस्थान पुलिस SI फिजिकल टेस्ट की आधिकारिक डेट जारी, तैयार रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स

RPSC SI PET Exam: राजस्थान पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुंच गई है. लिखित परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए अब शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET का आयोजन किया जाएगा. ये परीक्षा उम्मीदवारों की फिटनेस और शारीरिक क्षमता को जांचने के लिए होती है. ऐसे में अब सभी सफल अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना चाहिए.

विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, ये शारीरिक परीक्षा 9 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा का आयोजन जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में किया जाएगा. तीन दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में राज्य के अलग-अलग जिलों से आए उम्मीदवार हिस्सा लेंगे. इस दौरान दौड़, ऊंचाई और अन्य शारीरिक मापदंडों के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को अपनी फिटनेस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है.

एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालना जरूरी

एडमिट कार्ड को लेकर भी जरूरी जानकारी दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक, जल्द ही एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी किए जाएंगे. उम्मीदवार अपनी SSO आईडी के जरिए इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालना जरूरी होगा. इसके साथ ही एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस साथ ले जाना अनिवार्य है. बिना पहचान पत्र के किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं मिलेगा.

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विभाग ने उम्मीदवारों को तैयारी को लेकर भी खास सलाह दी है. पुलिस महानिदेशक के स्थाई आदेश के मुताबिक शारीरिक परीक्षा के सभी मानक पहले से तय हैं. अभ्यर्थियों को इन्हीं नियमों के मुताबिक अपनी तैयारी करनी चाहिए. दौड़, लंबाई और सीने की माप जैसे मानकों पर पूरी तरह खरा उतरना जरूरी होगा. इस परीक्षा में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी, इसलिए अभ्यास में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए.

फर्जी खबरों से रहें सावधान

साथ ही उम्मीदवारों को फर्जी खबरों से सावधान रहने की भी सलाह दी गई है. भर्ती से जुड़ी गलत जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती है. इससे बचने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें. समय-समय पर वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि कोई जरूरी अपडेट छूट न जाए. सही जानकारी और मजबूत तैयारी के साथ ही इस परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है.

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