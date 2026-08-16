/Rajasthan Safai Karamchari Recruitment 2026: 24,752 पदों पर आवेदन शुरू, बिना परीक्षा नौकरी का मौका, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

कैंडिडेट राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट lsg.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक उपलब्ध करा दिया गया है. कैंडिडेट वेबसाइट पर जाकर भर्ती से संबंधित लिंक खोल सकते हैं और मांगी गई जानकारी भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. आवेदन करते समय कैंडिडेट्स् को अपने जरूरी विवरण सावधानी से दर्ज करने चाहिए. उपलब्ध जानकारी के अनुसार भर्ती का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से होगा. आधिकारिक नोटिफिकेशन भी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध है. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन में दी गई पात्रता, नियम और अन्य शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें. इससे फॉर्म भरते समय किसी तरह की गलती की संभावना कम होगी और उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर सकेंगे कि वे भर्ती के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं.