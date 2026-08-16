/Rajasthan Safai Karamchari Recruitment 2026: 24,752 पदों पर आवेदन शुरू, बिना परीक्षा नौकरी का मौका, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान में नौकरी करने का मौका तलाश रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. खास बात यह है कि इस भर्ती के जरिए एक-दो हजार नहीं, बल्कि 24,752 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक कैंडिडेट 28 सितंबर 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं.
हालांकि, भर्ती राजस्थान के TSP और Non-TSP क्षेत्रों के लिए है. ऐसे में कैंडिडेट्स् के पास आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन अंतिम तारीख का इंतजार करना परेशानी बढ़ा सकता है.
राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है. राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग ने इस भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत जारी की है. भर्ती अभियान का उद्देश्य राज्य में सफाई कर्मचारी के कुल 24,752 पदों को भरना है. ये रिक्तियां TSP और Non-TSP क्षेत्रों में हैं. यानी राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में निर्धारित पदों पर कैंडिडेट्स् की नियुक्ति की जाएगी. कैंडिडेट्स् को आवेदन करने से पहले आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है.
आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. विभाग की आधिकारिक वेबसाइट lsg.rajasthan.gov.in पर जाकर उम्मीदवार भर्ती से संबंधित जानकारी देख सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
इस भर्ती में सफाई कर्मचारी के पदों पर कुल 24,752 रिक्तियां घोषित की गई हैं. भर्ती कराने वाली संस्था राजस्थान का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और नौकरी का स्थान भी राजस्थान ही रहेगा. इतनी बड़ी संख्या में पद होने के कारण यह भर्ती सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स् के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. विभाग ने आवेदन की शुरुआत 15 अगस्त से की है, जबकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 28 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. कैंडिडेट्स् को आवेदन करते समय अपनी जानकारी सावधानी से भरनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में गलत जानकारी देने से आगे परेशानी हो सकती है. भर्ती से जुड़े सभी आधिकारिक नियम, शर्तें और जरूरी निर्देश विभाग की अधिसूचना में दिए गए हैं. इसलिए आवेदन से पहले नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है.
राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए कैंडिडेट 28 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसका मतलब है कि आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स् के पास करीब डेढ़ महीने से ज्यादा का समय है. हालांकि, सरकारी भर्ती के फॉर्म में अंतिम समय पर वेबसाइट पर तकनीकी समस्या, सर्वर धीमा होने या दस्तावेजों से जुड़ी परेशानी हो सकती है. इसलिए उम्मीदवारों को आखिरी दिन तक इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा कर लेना बेहतर रहेगा. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसके लिए आधिकारिक भर्ती पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा. विभाग ने उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी है. आवेदन की अंतिम तारीख निकलने के बाद सामान्य तौर पर आवेदन का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए तारीख को ध्यान में रखना जरूरी है.
कैंडिडेट राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट lsg.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक उपलब्ध करा दिया गया है. कैंडिडेट वेबसाइट पर जाकर भर्ती से संबंधित लिंक खोल सकते हैं और मांगी गई जानकारी भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. आवेदन करते समय कैंडिडेट्स् को अपने जरूरी विवरण सावधानी से दर्ज करने चाहिए. उपलब्ध जानकारी के अनुसार भर्ती का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से होगा. आधिकारिक नोटिफिकेशन भी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध है. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन में दी गई पात्रता, नियम और अन्य शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें. इससे फॉर्म भरते समय किसी तरह की गलती की संभावना कम होगी और उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर सकेंगे कि वे भर्ती के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं.
सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए पात्रता से जुड़ी विस्तृत शर्तें आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई हैं. उपलब्ध इनपुट में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए उम्मीदवारों को इन जानकारियों के लिए विभाग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना देखनी चाहिए. इसी तरह आवेदन शुल्क की राशि से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध इनपुट में स्पष्ट नहीं है. उम्मीदवारों को किसी अनौपचारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी को ही अंतिम मानना चाहिए. भर्ती से संबंधित किसी भी जरूरी नियम में बदलाव या अतिरिक्त निर्देश भी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जा सकते हैं. इसलिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए.
राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 का आवेदन लिंक राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है. उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट पर जाकर भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक खोल सकते हैं. इसके अलावा भर्ती का आधिकारिक नोटिस भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार ही फॉर्म भरना चाहिए. आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन से संबंधित जानकारी सुरक्षित रख सकते हैं. भविष्य में भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवेदन से जुड़ी जानकारी की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए आवेदन पूरा करने के बाद उपलब्ध रसीद, आवेदन विवरण या अन्य जरूरी रिकॉर्ड को संभालकर रखना उपयोगी रहेगा.
राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें तो 15 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं. उम्मीदवार 28 सितंबर 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. भर्ती का विज्ञापन संख्या 01/2026 है और कुल 24,752 सफाई कर्मचारी पदों को भरा जाएगा. आवेदन का माध्यम ऑनलाइन है और नौकरी का स्थान राजस्थान रहेगा. भर्ती राजस्थान के TSP और Non-TSP क्षेत्रों के लिए आयोजित की जा रही है. उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तारीख के साथ-साथ आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए अन्य निर्देशों को भी ध्यान से देखना चाहिए. भर्ती प्रक्रिया से जुड़े आगे के अपडेट भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. इसलिए उम्मीदवार समय-समय पर विभाग के पोर्टल को चेक करते रहें.
फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए. इसके बाद अपनी पात्रता जांचने के साथ आवेदन के लिए जरूरी जानकारी और दस्तावेजों को तैयार रखना बेहतर होगा. आवेदन में नाम, व्यक्तिगत विवरण और अन्य जानकारी भरते समय विशेष सावधानी बरतें. कोई भी जानकारी जल्दबाजी में दर्ज न करें. आवेदन पूरा करने के बाद भरे गए फॉर्म को दोबारा जांचना भी जरूरी है. उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करना चाहिए और किसी संदिग्ध लिंक पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन की अंतिम तारीख 28 सितंबर 2026 है. इसलिए उम्मीदवार समय रहते प्रक्रिया पूरी करें और भर्ती से जुड़े अगले अपडेट के लिए राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.