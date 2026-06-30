/अब 12वीं में सिर्फ 45% अंक भी काफी! BBA और BCA में एडमिशन के नियम बदले, छात्रों को बड़ी राहत

प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से BBA और BCA पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब इन कोर्सों में दाखिले के लिए 12वीं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. नए नियम के तहत अब 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकेंगे. विश्वविद्यालय ने यह फैसला अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की नई गाइडलाइंस के अनुरूप लिया है. इससे अधिक छात्रों को प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश का अवसर मिलेगा.
विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी अलग न्यूनतम अंकों का प्रावधान किया है. साथ ही BBA और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (IPM-BBA) में अब किसी भी संकाय से इंटरमीडिएट पास छात्र आवेदन कर सकेंगे. इससे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के छात्रों के लिए अवसर बढ़ेंगे और प्रोफेशनल मैनेजमेंट शिक्षा तक पहुंच आसान होगी.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से चार वर्षीय BA-BEd (ITEP) कार्यक्रम में प्रवेश शुरू होगा. इस कोर्स में दाखिले के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NCET 2026 का स्कोर अनिवार्य होगा. कॉलेज में इस कार्यक्रम के लिए कुल 50 सीटें निर्धारित की गई हैं और प्रवेश पूरी तरह NCET मेरिट के आधार पर होगा. यह कार्यक्रम भविष्य के प्रशिक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने BA LLB अंतिम सेमेस्टर (2025-26) का परिणाम घोषित कर दिया है. छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. वहीं तीन वर्षीय LLB प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम भी जारी कर दिया गया है. इस परीक्षा में अक्षय प्रताप सिंह ने 218.4 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया. अवनि कुमारी 216 अंकों के साथ दूसरे और रतन दुबे 201.8 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट और प्रवेश पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं.
विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ ने बताया है कि LLB प्रवेश की काउंसिलिंग और एडमिशन से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इसलिए सभी सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, ताकि काउंसिलिंग, दस्तावेज सत्यापन और सीट आवंटन से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छूट न जाए.
प्रयागराज स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी (IERT) की तीन वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 30 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 13 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी. इसके साथ ही दो वर्षीय मैनेजमेंट डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (PDCA) की प्रवेश परीक्षा भी संस्थान परिसर में कराई जाएगी. इस वर्ष बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. ऐसे में उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और एडमिट कार्ड के साथ सभी जरूरी दस्तावेज लेकर आने की सलाह दी गई है.