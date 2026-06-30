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अब 12वीं में सिर्फ 45% अंक भी काफी! BBA और BCA में एडमिशन के नियम बदले, छात्रों को बड़ी राहत

प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय ने BBA और BCA में दाखिले के लिए 12वीं में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता घटाकर 45% कर दी है. वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने BA LLB, LLB, ITEP और IERT प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 30, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:13 PM IST
अब 12वीं में सिर्फ 45% अंक भी काफी! BBA और BCA में एडमिशन के नियम बदले, छात्रों को बड़ी राहत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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