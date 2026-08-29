/नन्हे हाथों की राखी ने छू लिया दिल, छात्राओं के बीच रवींद्र चव्हाण ने दिया शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश

भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक रवींद्र चव्हाण ने रक्षाबंधन के अवसर पर कल्याण-डोंबिवली की हजारों महिलाओं और छात्राओं के साथ पर्व मनाया. बड़ी संख्या में महिलाओं ने उनकी कलाई पर राखी बांधी और स्नेह व्यक्त किया. इस आयोजन में स्कूली और महाविद्यालयीन छात्राओं की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया. शिक्षा के नजरिए से देखें तो कार्यक्रम में बेटियों के सपनों, आत्मविश्वास और भविष्य निर्माण का संदेश प्रमुखता से सामने आया.
छात्राओं की मौजूदगी क्यों रही खास?
डोंबिवली स्थित न्यू फोर्स अकादमी में सैन्य एवं पुलिस भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण ले रही छात्राओं ने भी रक्षाबंधन कार्यक्रम में उत्साह से हिस्सा लिया. इन छात्राओं का प्रशिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यह दिखाती है कि युवा महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में अपना भविष्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.
दिनभर कहां-कहां हुए कार्यक्रम?
डोंबिवली और कल्याण में रवींद्र चव्हाण के लिए रक्षाबंधन के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. सुबह स्वतंत्रवीर सावरकर स्थल पर कार्यक्रम हुआ, जबकि दोपहर में सम्राट चौक स्थित जनसंपर्क कार्यालय में महिलाओं और छात्राओं ने राखी बांधी. जनसंपर्क कार्यालय में इस दौरान पारिवारिक और आत्मीय माहौल देखने को मिला.
छोटी बहनों ने क्या संदेश दिया?
कार्यक्रम में कई बच्चियों और युवा छात्राओं ने रवींद्र चव्हाण की कलाई पर राखी बांधी. उन्होंने इन छात्राओं के सपनों और मासूम मुस्कान को रक्षाबंधन के भावनात्मक पक्ष से जोड़ते हुए कहा कि छोटी उम्र की इन बहनों के सपने बहुत बड़े हैं.
शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर क्या बोले?
रवींद्र चव्हाण ने कहा कि बहनें अपने सपनों को उड़ान दे सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और जीवन को आत्मविश्वास के साथ देख सकें, इसके लिए उनकी यात्रा में अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देते रहना उनका संकल्प है. यह संदेश बालिका शिक्षा, कौशल विकास और महिला आत्मनिर्भरता के व्यापक मुद्दे से जुड़ता है.
बेटियों के बड़े सपनों की बात क्यों जरूरी?
रक्षाबंधन के इस आयोजन में राखी केवल भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं रही, बल्कि छात्राओं के भविष्य और उनके सपनों को लेकर भी चर्चा का माध्यम बनी. शिक्षा किसी भी लड़की को अपने निर्णय लेने, करियर चुनने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत आधार देती है. ऐसे में छात्राओं के साथ मनाया गया यह पर्व शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के संदेश को भी सामने लाता है.