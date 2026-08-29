/नन्हे हाथों की राखी ने छू लिया दिल, छात्राओं के बीच रवींद्र चव्हाण ने दिया शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश

भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक रवींद्र चव्हाण ने रक्षाबंधन के अवसर पर कल्याण-डोंबिवली की हजारों महिलाओं और छात्राओं के साथ पर्व मनाया. बड़ी संख्या में महिलाओं ने उनकी कलाई पर राखी बांधी और स्नेह व्यक्त किया. इस आयोजन में स्कूली और महाविद्यालयीन छात्राओं की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया. शिक्षा के नजरिए से देखें तो कार्यक्रम में बेटियों के सपनों, आत्मविश्वास और भविष्य निर्माण का संदेश प्रमुखता से सामने आया.