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नन्हे हाथों की राखी ने छू लिया दिल, छात्राओं के बीच रवींद्र चव्हाण ने दिया शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश

रक्षाबंधन पर डोंबिवली में हजारों बहनों ने रवींद्र चव्हाण को राखी बांधी. छात्राओं की मौजूदगी में उन्होंने बेटियों की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और बड़े सपनों को पूरा करने में सहयोग का संकल्प दोहराया.

Published: Aug 29, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:56 PM IST
नन्हे हाथों की राखी ने छू लिया दिल, छात्राओं के बीच रवींद्र चव्हाण ने दिया शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश

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